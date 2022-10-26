侯友宜選辦公布競選團隊制服 象徵好友力挺

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國民黨新北市長參選人侯友宜選舉辦公室26日公布HOMIES選舉團隊制服，品牌名稱是「兄弟、好友、夥伴」的意思，象徵大家團結在一起，作伙贏得選戰。中央社記者王鴻國攝 111年10月26日

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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北26日電）國民黨新北市長參選人侯友宜選舉辦公室今天公布HOMIES選舉團隊制服。侯辦表示，品牌名稱是「兄弟、好友、夥伴」的意思，象徵好友力挺團結勝選。

選舉倒數1個月，侯辦今天上午公布選舉團隊制服，HOMIES品牌創始人賀恬表示，這次找視覺創作的紋身藝術家「大毛」共同合作，設計3款特別款T恤分別是「是時侯了」、I WANT HOU和HOMIES的圖樣T恤，更能拉近年輕人的時尚感。

「大毛」表示，設計上的指頭圖案表明自己的選擇。HOMIES字樣一筆貫徹，顯示認同侯友宜做事認真的態度。

議員江怡瑧和議員參選人戴湘儀、呂家愷及吳訓孝等人也到場分享。江怡瑧表示，這戰袍展現象徵團結作戰感覺，戴湘儀也形容衣服有年輕化感覺，很符合侯友宜和人互動的熱烈情形。

侯友宜今天上午接受媒體聯訪時表示，非常謝謝在地設計家大毛鼎力協助，競選物品的名字代表兄弟、好友、伙伴，好朋友「大家逗陣行，團結在一起」，拚個好日子、好好做事情，團結就是力量，往前走帶給新北更有希望的未來。

侯辦發言人王敏旭表示，喜好這系列服飾的民眾可以上網搜尋www.hmes.com.tw，或到位於板橋的HOUHOU青年基地，及侯友宜未來競選活動現場攤位看看實體服飾。（編輯：李錫璋）1111026