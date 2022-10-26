打造親水城市 周江杰提溪流治理政見

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民進黨新竹縣長參選人周江杰26日表示，未來要推動頭前溪、鳳山溪的溪流治理，期盼打造地標型的親水觀光景點，讓民眾能就近感受竹縣好山好水。（周江杰競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月26日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣26日電）民進黨新竹縣長參選人周江杰今天表示，未來要推動頭前溪、鳳山溪的溪流治理，期盼打造地標型親水觀光景點，讓更多民眾就近感受親水樂趣，也提升新竹縣觀光能見度。

周江杰競選團隊發布新聞稿指出，頭前溪和鳳山溪行水和防汛安全管理，本該由中央專責單位處理，但這2條溪從上游到下游，沿岸觸及縣內大多數鄉鎮市，可說為新竹縣母親之河，包括水質衛生安全和親水生活環境打造，縣政府責無旁貸，也要負起治理責任。

周江杰表示，頭前溪和鳳山溪甚至有部分溪段，被公告為危險水域，但若能透過適當分流、引流和景觀規劃，讓沿岸無防汛風險高灘地，轉為親水活動區，這對民眾來說，會有吸引力又安全景點。

周江杰說，將針對頭前溪、鳳山溪流域治理，以親水城市概念打造，要成為觀光朝聖地標型景點，就像宜蘭冬山河親水公園。

周江杰指出，國外不少先進城市，也針對溪流親水功能有相當程度強化，甚至成為城市門面景觀，竹縣也應要有地標型溪流親水景點，讓民眾感受竹縣好山好水。（編輯：方沛清）1111026