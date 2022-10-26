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調查局長王俊力會晤FBI局長 合照登上官方臉書

2022/10/26 18:26（10/26 18:55 更新）
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調查局長王俊力（右）日前赴美國出席「國際警政首長協會」，期間拜會美國聯邦調查局局長瑞伊（左）。（圖取自facebook.com/FBI）
調查局長王俊力（右）日前赴美國出席「國際警政首長協會」，期間拜會美國聯邦調查局局長瑞伊（左）。（圖取自facebook.com/FBI）
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（中央社記者蕭博文台北26日電）調查局長王俊力日前赴美國出席「國際警政首長協會」，期間拜會美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray），2人合照日前由美方公開在FBI官方臉書、IG（Instagram）。

調查局人士說，調查局與FBI長期互動良好，前局長葉盛茂、汪忠一均曾會晤時任FBI局長，甚至赴FBI總部進行會談，這次王俊力拜會瑞伊，地點應是在FBI位於達拉斯的辦公室，且美方主動公布合照，顯見友誼堅固。

調查局今天表示，王俊力受邀出席10月間於美國達拉斯舉辦的「國際警政首長協會」（IACP）2022年年會，期間拜會FBI局長瑞伊，並進行工作晤談。

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調查局指出，FBI是重要的國際執法合作夥伴，關係友好密切且合作無間，此次王俊力與瑞伊會晤，就台美雙方共同面對的國際反恐、經濟、洗錢、網路犯罪及假訊息危害等相關議題廣泛交換意見，並將延續多年合作成果，盼為台美執法安全合作及共同打擊犯罪再創新猷。

王俊力接受中央社記者訪問時表示，瑞伊也參與本次年會，因次雙方安排機會見面交流，會談將近1小時，期盼能深化合作關係，美方主動公開合照，象徵雙方友誼與合作成果。（編輯：李亨山）1111026

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