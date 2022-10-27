林佳龍競辦指國際招商網錯誤多 新北經發局急改

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（中央社記者高華謙新北27日電）民進黨新北市長參選人林佳龍競辦今天說，新北市府國際招商網錯誤百出，有影片混雜中英日3種語言，且從英文頁面點一站式網頁又回到全中文網站；經發局隨即修改網站部分內容。

林佳龍競選辦公室發言人何博文與政策中心執行長王義川上午召開新北市招商問題記者會，何博文說，新北市政府經濟發展局10月24日發布新聞稿提到，新北市府4年來不斷接軌國際，為達成24小時全球化招商，特別設「投資新北」國際招商網，以零時差精神服務國內外企業。

何博文拿著手板表示，「投資新北」網站顯示了幾個時差時鐘、新北市人口數與面積等資訊，還提到新北交通便利度相當於日本東京，但坦白講落差滿大，「會不會讓國際社會覺得有詐騙嫌疑」；他表示，國民黨執政17年，新北到現在連像樣的國際會展中心都沒有，是哪門子國際城市。

王義川點開「投資新北」網頁後表示，首個顯示的「出口拓銷影片」頭尾是市長侯友宜以中文說話搭配中英文字幕，但中間片段文字全是日文，究竟是要給哪國人看。

王義川說，包括桃園市與台北市國際招商網頁都已做成全英文，詳細說明如何在台灣申請設立公司等，反觀新北網站雖有英文與日文導覽，但點右下角「一站式招商網頁」後，又回到全中文的經發局官網，直接「進入天書」，要外商如何看懂。

王義川表示，「投資新北」網頁數字與單位錯誤百出，包括中文網頁電話應以02開頭，顯示的卻是國際電話撥打的+886；另外，港口相關單位應是20呎標準貨櫃（TEU）與公噸（tons）2種，但在英文網頁中，竟出現teu tons這種莫名其妙的「貨櫃頓」單位。

王義川說，更可怕的是，中文頁面顯示台北港貨櫃裝卸量年平均121萬TEU，但到英文頁面卻變成121個TEU，隨便一艘長榮海運都可載運幾百個貨櫃，英文網頁竟對國際宣傳台北港一年只有121個貨櫃，這會嚇跑所有到新北投資的人。經發局隨後修改成正確數字與英文單位。

除此之外，王義川表示，新北市經發局號稱24小時服務，但網站下方明確寫出上班時間為上午8時30分到下午5時。且這個網站上有各式各樣介紹影片，但其中竟有專門介紹某間飯店的影片，質疑這是不是置入性行銷，希望新北市經發局知錯能改，善莫大焉， 「侯侯做事」。

經發局長何怡明表示，網站中有誤植單位錯誤已立刻修正，另外，「投資新北」網站功能絕非只有時鐘、人口數與面積，還包含各大國內外企業投資新北成功案例介紹與公司設立程序等，且針對聯絡方式，也可透過快捷表單送出投資資訊，即會有專人協助服務。

對於放置某飯店影片，何怡明說，因為這間飯店是新北市滬尾藝文休閒園區招商案，影片主要是宣傳它獲得財政部獎項，希望協助招商案突破COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情困境。

在推動國際會展中心方面，何怡明表示，未來將以銀河灣計畫為發展重點，打造商業、休閒、生活及親水公園為一體的水岸特區，並已規劃利用批發市場用地打造國際會展中心，目前全案也在內政部都市計畫審議委員會審議中。（編輯：李錫璋）1111027