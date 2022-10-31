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高雄捷運黃線機廠動土 柯志恩：完工更重要

2022/10/31 19:04（10/31 19:16 更新）
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高雄捷運黃線機廠31日動土，國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）受訪時表示，選前不斷動工，或宣布完成哪些部分，都有選舉考量；但完工讓市民可以使用，比開幕、動工更重要。中央社記者蔡孟妤攝 111年10月31日
高雄捷運黃線機廠31日動土，國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）受訪時表示，選前不斷動工，或宣布完成哪些部分，都有選舉考量；但完工讓市民可以使用，比開幕、動工更重要。中央社記者蔡孟妤攝 111年10月31日
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（中央社記者蔡孟妤高雄31日電）高雄捷運黃線機廠今天動土，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天說，選前不斷動工，或宣布完成哪些部分，都有選舉考量，完工讓市民可以使用，比開幕、動工更重要。

高雄市長選舉，爭取連任的市長陳其邁主打政績牌，多項建設逐步動工，捷運黃線機廠也在今天動土，宣告黃線工程正式啟動。

對此，柯志恩今天到左營區龍華市場拜票，接受媒體聯訪表示，市府很多運動中心動工，是用學校改建衝高數字，但完工讓市民可以使用，比開幕、動工更重要，在選前不斷動工或不斷宣布完成了哪些部分，當然有選舉考量。

台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁今天發文指出，台中捷運藍線跟高雄捷運黃線相比進度緩慢，兩者推進力道有極大差異，「選對市長很重要」；柯志恩則說，台中捷運藍線橫跨藍綠執政期間，難道認為前市長林佳龍也沒做好嗎？

柯志恩昨天出席鳳山區誠義里長劉啟芳競選總部成立大會，國民黨籍的劉啟芳曾被指遭拔樁「挺邁」，柯志恩說，自己到高雄後，劉啟芳一路相挺，事情不是只看表面；此外，還有很多私下相挺的，她都感念在心。

被問到昨天鼓山區造勢後，對選情是否更有信心，柯志恩說，大家從不認識她，到慢慢認識、認同，進而相信她的政見，之後的路會愈走愈寬，其實在很多不同場合，包括到市場拜票時，都可以感受到大家的熱情。（編輯：陳仁華）1111031

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