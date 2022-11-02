蔡總統：僑界影響力是國力延伸 盼為台灣打開空間

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總統蔡英文2日出席僑務委員會議開幕典禮，她希望僑界持續在海外為台灣爭取更多支持，為台灣國際參與打開更廣大空間。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 111年11月2日

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（中央社記者葉素萍台北2日電）總統蔡英文今天說，僑界在海外的影響力，都是台灣國力的延伸，她希望借用僑胞長期累積的豐沛人脈與資源，共同發揮更大的影響力，一起促進國家發展；也希望僑界持續在海外為台灣爭取更多支持，為台灣國際參與打開更廣大空間。

蔡總統今天由僑委會委員長童振源等人陪同，出席111年僑務委員會議開幕典禮。與會人士唱國歌、並向國旗及國父遺像三鞠躬。

蔡總統致詞提到，過去2年多，因為全民團結防疫，台灣已經度過了最困難時刻，上個月已開放國門，往後僑胞要回來台灣，會變得更容易、更方便。

她說，今年正好是僑委會成立90週年，歡迎來自世界各地的僑務委員專程回到台灣，出席這場盛會，共同慶祝這個重要時刻，也共同迎接國門開放後的新階段。

蔡總統感謝僑界在世界各地長期耕耘，積極進行各項社會參與，不但展現Taiwan can help的精神，也在僑界形成一股重要的凝聚力，並讓台灣在國際上有更高能見度及更廣大影響力。蔡總統提到，要讓僑務政策更充實、更精進，並且要提供僑界更有感的服務。

蔡總統說，僑界在海外的影響力，都是台灣國力的延伸，她希望借用大家長期累積的豐沛人脈與資源，共同發揮更大的影響力，一起促進國家發展。

蔡總統也向僑務委員們提到目前重要的政府施政方向，她說，台灣在半導體、資通訊、軟硬體領域已經占有優勢地位，在這些基礎之上，持續推動六大戰略核心產業，強化經濟韌性，才能讓台灣在全球供應鏈當中，繼續立於不敗之地，也要結合台灣產業關鍵優勢，再加上台僑商的資訊、人脈、資源的整合，協助全球台商產業升級，共同為台灣打開更廣大的國際市場。

此外，蔡總統說，台灣在戰略安全方面也有關鍵性的重要地位，面對威權主義擴張，台灣更需要與共享相同理念的國際夥伴，強化各方面合作，共同捍衛民主自由，並且維持世界秩序的穩定和平，正如同今年她在國慶時講到，要給世界一個更好的台灣，並且要積極打造經濟產業、社會安全網、民主自由體制以及國防戰力的四大韌性。

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蔡總統說，要強化台灣面對挑戰的能力，也讓世界都看到台灣貢獻世界的意願與能力，現在有愈來愈多國際夥伴都看到台灣捍衛民主自由的決心，也有愈來愈多國家願意為台灣在國際發聲並且以行動支持台灣的國際參與，她希望僑界持續在海外，為台灣爭取更多支持，也為台灣的國際參與打開更廣大的空間。

僑委會委員長童振源致詞提到，疫情將近3年，全民配合政府工作，台灣生活逐步恢復正常，僑委會首要工作目標是要恢復在海外僑界的動能，這是重要關鍵時刻，僑委會將結合政府與民間力量，提出各種精進作為，擴大服務全球僑胞。（編輯：翟思嘉）1111102

總統蔡英文（前排中）2日出席僑務委員會議開幕典禮。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 111年11月2日