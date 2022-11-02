兩岸情勢討論 霍守業：非中國是否攻台而是何時動手

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國防安全研究院2日舉辦「2022台北安全對話」，董事長霍守業致詞表示，討論兩岸是否爆發戰爭已非中共會不會攻台，而是何時動手的問題，台灣備戰非挑起戰爭，而是為避免戰爭，台灣更希望兩岸在制度競爭下和平解決問題。中央社記者張新偉攝 111年11月2日

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（中央社記者游凱翔台北2日電）國防院今天舉辦「2022台北安全對話」，董事長霍守業致詞表示，討論兩岸是否爆發戰爭已非中共會不會攻台，而是何時動手的問題，台灣備戰非挑起戰爭，而是為避免戰爭，台灣更希望兩岸在制度競爭下和平解決問題。

國防部智庫、國防安全研究院今天以「危機下的中國與世界」為題，舉辦「2022台北安全對話」，美國、烏克蘭、德國、日本、立陶宛、土耳其等多國學者與會。

霍守業致詞表示，今年國際大事，就屬二月間爆發的俄烏戰爭，烏克蘭一開始不被外界看好，但由於舉國上下堅強的抗敵意志，周邊諸國與其他民主國家在精神、物資、武器、裝備的大力支持與支援，與對俄國各種制裁等，讓戰事不斷延長，拖垮俄軍的後勤跟士氣。

霍守業指出，俄烏戰爭現在已不僅是兩國間的戰爭，更是民主和威權體制的對抗，及人類價值觀之爭，也讓世人體會到「區域安全」的重要性。在世人關切俄烏戰爭的同時，也注意到中共對台的打壓，及台灣海峽兩岸會不會發生戰爭的問題。

霍守業指出，中共政權早年與俄共一起對外輸出共產主義，在世界各地引發許多動亂；從上世紀後期以來，尤其是中國國家主席習近平主政後，挾著改革開放後的成果，持續以建立現代化軍隊為目標，不斷強化軍備。

中國並以崛起新興大國姿態，除加強對台打壓力度之外，並不斷以展示肌肉、脅迫利誘及戰狼外交等方式，展露其對外擴張的野心，對世界和平與區域穩定構成嚴重威脅：中共甚至在俄烏戰爭期間以軍力圍台，透過機艦穿越台灣海峽中線的方式企圖打破兩岸現狀。

霍守業表示，習近平在中共20大之後已確定進入第3任，判斷中共未來上述各方面的作為將更強勢；有關兩岸爆發戰爭的討論已不是中共會不會攻打台灣，而是何時動手的問題。

霍守業說，中華民國對抗中共文攻武嚇與打壓已超過70年，這些年台灣隨時警戒戰爭，也持續備戰，台灣有信心挫敗中共進犯，確保台海安全；但台灣備戰的目的並非要挑起戰爭，而是為了避免戰爭，台灣更希望兩岸能在制度競爭下，和平解決問題，以避免給台海、全球帶來另一場動盪、另一場浩劫。

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陸委會副主委邱垂正致詞指出，台灣一直遵循維護兩岸和平的原則，但目前現狀不穩定，到底是哪一方試圖改變並破壞現狀，「大家都心知肚明」，因為中國的對台政策非常沒有彈性，並堅持台灣要接受所謂九二共識或一中原則，如果台灣接受意味接受台灣是屬於中國一部分，台灣絕不會接受這點。

邱垂正強調，台灣有決心捍衛主權及民主體制，這點從來沒有動搖過，而這就是台灣的底線，絕不會有任何退讓。（編輯：郭無患）1111102