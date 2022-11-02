綠營控支持漲學費 柯志恩：搞不清狀況令人遺憾

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民進黨高雄市議員參選人李雅慧、黃雍琇2日批評國民黨高雄市長參選人柯志恩（前右2）推出學貸利息補貼，但當立委時卻挺漲學費。柯志恩受訪表示，學貸和調漲學費是兩碼事，民進黨議員搞不清狀況，令人遺憾。中央社記者蔡孟妤攝 111年11月2日

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）民進黨高市議員參選人李雅慧、黃雍琇今天批國民黨高雄市長參選人柯志恩推學貸利息補貼，但當立委時卻挺漲學費。柯志恩指學貸和調漲學費是兩碼事，她為清寒學生爭取免息，何錯之有。

柯志恩日前提出青年政策指要讓年輕人讀大學有就學貸款利息補貼，但李雅慧、黃雍琇今天發新聞稿批柯志恩擔任立委時，主張私校「學費自主」，支持調漲學費，還曾將反對學生趕出開會現場，後來是教育部駁回私校申請調漲學費。

李雅慧、黃雍琇指柯志恩不知民間疾苦，選舉到才變臉，只為了騙票；「不顧本金卻顧利息」，不僅沒幫青年，更變相利用公庫、銀行錢為高學費政策買單。跟調整學費是兩碼事，她希望讓清寒家庭學生延長償還期限、幫清寒學生爭取3年內免利息，何錯之有？民進黨議員搞不清楚狀況，讓人非常遺憾。

柯志恩說，私校調漲學費是在討論階段，很多私校校長希望調整學費，發展私校特色，但前提是可能就沒有教育部補助，私校需在沒有教育部補助下發展特色，學費自主。而學校提出需求，教育部也可以否決。

對於指控柯志恩將學生「趕出去」及挺漲學費，柯志恩競選辦公室今天也發新聞稿表示，當年會議新聞稿有不少學生發言紀錄，所謂柯志恩將學生「趕出去」言論明顯不符事實。綠營參選人以錯誤新聞資料，惡意抹黑造謠，應公開道歉。

柯志恩競選辦公室表示，根據淡江大學校園報導，2015年淡江大學學費審議會議有9名教師代表及17名學生代表參與討論。此外，校方也開放學生向各處室表達自身意見。

柯志恩競選辦公室指出，學費自主是考量提升私校競爭力，而補貼學貸利息是要減輕學生畢業後找工作的負擔。呼籲綠營參選人與其有時間挑在野黨參選人毛病，不如多關心高雄青年，趕快拿出解決高雄25至29歲青年失業的具體辦法。（編輯：黃世雅）1111102