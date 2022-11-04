藍質疑大阪世博台灣被消失 綠：很遺憾的國際現實

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（中央社記者范正祥台北4日電）日本大阪2025年將舉辦世界博覽會，台灣並非國際展覽局（BIE）會員國，無法以國家或國際組織名稱參展，引發議論；國民黨立法院黨團今天喊話，台日關係哪裡去了，要求必須重新與日方來談。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政接受中央社記者訪問時表示，主辦單位是BIE，台灣不是正式會員國，因此與過去一樣，包括名稱等規範，都是那個組織決定，日本只是今年的承辦單位，這是很遺憾的國際現實，這與台日關係好不好沒有直接關係，也希望「國民黨繼續跟我們一起努力」，在很多正式的國際場合用台灣為名、以台灣來走進國際社會。

國民黨立法院黨團召開記者會，書記長李德維主持，立委費鴻泰、賴士葆出席。

李德維指出，2010年參加上海世博會是以台北世界貿易中心民間名義參加，當時的總統馬英九要求不能被矮化，建立了「台灣館」；2025年大阪世博會是增加中華民國在國際上能見度的好機會，如果變成用「玉山數位科技株式會社」名稱參加，沒有台灣館，也沒有中華民國、台灣，連台北都沒有。

李德維表示，至少要有首都台北名稱，難連這都達不到，國民黨團要求外交部和駐日代表處必須重新與日方來談，不能隨隨便便讓這件事情就船過水無痕。

賴士葆指出，如果2025年參加大阪世博會的名稱是「玉山數位科技株式會社」，變成企業，會傷害台灣，過去日人所謂「台灣有事就是日本有事」將成笑話一則。

費鴻泰質疑，如果連中華台北名稱都爭取不到，台日關係哪裡去了。（編輯：蘇龍麒）1111104