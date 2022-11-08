綠推首都通1200月票 蘇貞昌：中央補助大力推動

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（中央社記者王揚宇台北8日電）民進黨立委張宏陸今天質詢時提到，民進黨北北基桃市長參選人共推首都通1200月票政策；行政院長蘇貞昌表示，中央會補助並大力推動。

民進黨台北市長參選人陳時中、新北市長參選人林佳龍、桃園市長參選人鄭運鵬、基隆市長參選人蔡適應上午舉行「每月1200首都通交通月票．北北基桃我都行」共同政見記者會。4人宣布推出「1200首都通交通月票」，不僅票價降低到每月新台幣1200元，範圍增加基隆、桃園，更整合台鐵、機捷、國道客運等運具。

立法院會今天邀請蘇貞昌率相關部會首長進行施政報告並備質詢。

張宏陸今天質詢時，詢問蘇貞昌對「1200首都通交通月票」的看法。蘇貞昌說，現在看到北北基桃相關參選人提出這方面的倡議，行政院已責成交通部，就都會圈生活及不同的交通需求，讓不同的交通工具可以藉由一票到底、交互使用。

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蘇貞昌表示，交通部也要提出優待地方，用補助的方法來鼓勵地方往這方面接攏，讓居民真正達到高度使用公眾運輸工具的生活方式，也符合政府鼓勵民眾使用大眾運輸工具的政策方向。

蘇貞昌指出，這個部分中央政府可以用補助地方的方式，來鼓勵地方參與，也可以用補助不同交通工具，譬如台鐵、捷運、公車不同的方式，讓他們加入然後讓功能大發揮，也鼓勵地方政府大力推動。（編輯：蘇龍麒）1111108