無人機中製疑慮 NCC：個案尚待釐清

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（中央社記者蘇思云台北9日電）國慶焰火晚會無人機表演疑使用中製產品，NCC今天表示，NCC監理範圍在於電信管制射頻器材型式認證，台灣希望創新公司2020年4月10日已取得2款無人機相關的型式認證，但就這次具體個案，尚待相關部會釐清事實。

國民黨立委魯明哲日前質疑，今年國慶焰火晚會，是由無人機國家隊成員「台灣希望創新公司」主導的無人機表演，但其無人機是中國公司高巨創新的產品，恐有資安、國安疑慮。行政院長蘇貞昌承諾徹查，國科會主委吳政忠今天表示，初步了解廠商所用無人機的馬達、電池、外殼為中國製，而關鍵的零組件如導航、飛控等晶片為歐美製，初判應無資安疑慮。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會。媒體關注如果涉中製無人機，NCC部份相關職掌為何。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，無人機上面有使用通訊射頻模組，因為擔心會有電波干擾問題，因此需要經過NCC的型式認證，跟是否為中製無關。初步了解，台灣希望創新公司2020年4月10日已經取得2款無人機相關的型式認證，但是就這次個案，尚待相關部會釐清事實，NCC都會依法監理射頻管制器材。

NCC官員表示，射頻模組使用頻段是2.5GHz跟5.8GHz頻段，屬於低功率、不需要取得執照的頻段，台灣希望創新公司取得的認證1個是射頻模組、1個是遙控器相關。（編輯：潘羿菁）1111109