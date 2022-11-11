瓜地馬拉駐台大使履新 曾任外交次長資歷完整

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（中央社記者黃雅詩台北11日電）外交部長吳釗燮今天上午接受瓜地馬拉駐台新任大使巴迪亞（Oscar Adolfo Padilla Lam）遞交到任國書副本。巴迪亞外交資歷完整，曾任瓜地馬拉外交部次長，並曾4度訪問台灣。

外交部發布新聞稿指出，吳釗燮今天歡迎巴迪亞履新，期許與巴迪亞攜手深化兩國邦誼。

吳釗燮強調，台瓜兩國關係緊密友好，台灣十分珍視兩國邦誼，感謝瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）所領導的政府，長期堅定支持台灣參與國際組織，在台灣遭受中國軍事恫嚇之際，瓜國政府更是第一時間予台聲援。

吳釗燮表示，台灣人民與政府都銘感於心，請巴迪亞代向總統賈麥岱及瓜國外交部長步卡羅（Mario Búcaro）轉致台灣的誠摯謝忱。

吳釗燮也與巴迪亞針對促進雙邊經貿投資及文化交流等議題交換意見，強調將與巴迪亞密切合作，共同增進兩國國家發展及人民間的交流與相互瞭解。

巴迪亞表示，感謝吳釗燮於今年10月13日，以預錄演說方式出席瓜地馬拉外交部使節會議，分享台灣外交現況及捍衛台灣主權與維護民主自由的努力。

巴迪亞指出，台灣與瓜地馬拉共享自由、民主、人權價值，瓜地馬拉作為台灣的兄弟之邦，很樂意在關鍵時刻挺身支持台灣，今年9月總統賈麥岱出席聯合國大會為台灣發聲，以及外長步卡羅今年8月率團訪台，即是明證。

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巴迪亞並與吳釗燮分享未來工作規畫，盼促進更多瓜國優質產品輸台，及深化兩國文化交流，進一步提升台瓜兩國關係。吳釗燮表示，外交部團隊將全力提供相關協助，並預祝巴迪亞工作順利。

巴迪亞是瓜國資深外交官員，曾任瓜國外交部次長、瓜國駐加拿大溫哥華總領事、瓜國駐美國亞利桑那州總領事等職務；巴迪亞曾4度訪台並於1996年參加遠朋國建班課程，對台灣政經與社會發展有相當瞭解。（編輯：林克倫）1111111