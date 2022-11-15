原民意見領袖力挺 劉櫂豪要打造台東為南島文化首都

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民進黨台東縣長候選人劉櫂豪（後）15日在「劉櫂豪新台東基地」舉行原住民族政見發表會，劉櫂豪表示，當選縣長將爭取舉辦南島國際博覽會，打造台東成為南島文化重鎮、南島首都。中央社記者盧太城台東縣攝 111年11月15日

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（中央社記者盧太城台東縣15日電）台東原住民族意見領袖今天為民進黨台東縣長候選人劉櫂豪加油打氣，呼籲族人力挺。劉櫂豪表示，當選縣長將爭取舉辦南島國際博覽會，打造台東成為南島文化重鎮、南島首都。

劉櫂豪今天在「劉櫂豪新台東基地」召開原住民族政見發表會，邀請原住民族委員會主委夷將．拔路兒以及各鄉鎮原住民族後援會會長和部落意見領袖，大家穿著各族群傳統服務，劉櫂豪則身著布農族服出席。

劉櫂豪表示，他當選台東縣長的新台東縣政府要爭取舉辦南島國際博覽會，台東是面向太平洋太陽首先照耀的地方，有色彩繽紛多元文化，可以打造成為南島文化重鎮，成為南島首都。

他進一步說明，台東有得天獨厚的多元南島族群，南島語系人口比例為全國之最，有7個原住民族；原住民部落文化有動人的故事、獨特的工藝，以及充滿智慧的處世哲學，在台東多元族群融合。

劉櫂豪回憶，國小交的第一個朋友就是南王卑南族的好友，所以台東絕對不是單一顏色，而是有色彩繽紛、族群多元融合的大家庭，政治上更不應只有一種選擇，而是要呈現不同聲音，接受多元思考，他當選縣長後，將帶領台東多元族群各部落發展，提升部落產業，培育部落人才。

劉櫂豪表示，新台東縣政府將持續完善原鄉基礎建設，鼓勵部落的歷史脈絡尋根，整理文化傳承及部落故事，培育部落人才，提升文創產業的發展，以及鼓勵原鄉母語家庭，健全部落托育，發揚原鄉農業特色，提升原鄉產業，推動以部落為主體的導覽遊程。

隨後各族群代表上台用族語為劉櫂豪加油拉票，盼部落族人能給劉櫂豪一次機會，一起改變台東，讓台東的未來更好。（編輯：陳仁華）1111115