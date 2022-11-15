台東新建103處文健站 原民會感謝劉櫂豪協助爭取

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民進黨台東縣長候選人劉櫂豪15日在競選基地舉行原住民族政見發表會，原民會主委夷將．拔路兒（立者）到場，致詞時肯定劉櫂豪近年支持和爭取在台東原民部落建造103處文健站和聚會所。中央社記者盧太城台東攝 111年11月15日

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（中央社記者盧太城台東縣15日電）行政院原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod今天到民進黨台東縣長候選人劉櫂豪競選基地加油打氣，感謝劉櫂豪支持和爭取在台東原民部落建造103處文健站和聚會所。

劉櫂豪今天在「劉櫂豪新台東基地」召開原住民族政見發表會，邀請夷將．拔路兒及各鄉鎮原住民族後援會會長與部落意見領袖出席。

劉櫂豪提出，他當選縣長後的新台東縣政府要爭取舉辦南島國際博覽會，台東是面向太平洋、太陽首先照耀的地方，有色彩繽紛多元文化，可以打造成為南島文化重鎮，成為南島首都。

夷將致詞強調，這幾年在劉櫂豪支持及爭取下，依照總統蔡英文的原住民族長期照顧計畫，在台東建設了103處文化健康站，中央補助新台幣11.3億元；以及台東許多聚會所，包含長光、馬蘭、馬當等也都是劉櫂豪努力爭取關切下逐一動土與完工，大家要幫忙在部落裡跟長輩說明，這都是劉櫂豪努力爭取來的。

國民黨台東縣長候選人饒慶鈴競選總部發布新聞稿表示，今年10月台東縣政府帶領12個文健站長輩共同完成懷舊創新課程「一起憶起－拼貼記憶」桌遊牌卡，前進德國埃森桌遊展（Essen Spiel）展示，台東珍貴的部落文化展現在國際舞台。

台東文健站表現也是全國最優，不但是全國唯一為文健站增設專職廚工的縣市，去年有11站獲績優文健站，獲獎比例全國最高，全國調升級距（增加文健站人數）的31個文健站中，台東就佔22站，調升幅度全國最大，這些都是行政院原民會對台東文健站表現的肯定。（編輯：陳仁華）1111115