藍批推1200月票騙選票 綠回擊無心建設

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（中央社記者劉冠廷、葉素萍台北15日電）民進黨推北北基桃「1200首都通交通月票」政見，國民黨今天表示，新北市長侯友宜曾邀桃園市長鄭文燦加入雙北月票1280行列，當時鄭文燦不理會，現在再提，根本是為政治利益騙選票。

民進黨發言人李坤城晚間回應表示，國民黨施政不力，無心建設，毫無能力對於政策內容作實質討論，令人遺憾。

民進黨新北市長候選人林佳龍與台北市長候選人陳時中、桃園市長候選人鄭運鵬、基隆市長候選人蔡適應日前宣布推出「1200首都通交通月票」政見，不僅票價降到每月新台幣1200元，範圍增加基隆、桃園，更整合台鐵、機捷與國道客運等運具。

國民黨今天召開記者會，桃園市議員候選人凌濤表示，2018年時任新北市長的朱立倫和台北市長柯文哲已共同推行1280月票，但鄭文燦卻說因為方案沒有包括台鐵，而桃園有6到7成通勤人口用台鐵，所以不參加。明明當時中央政府已經是民進黨執政，為何過去4年都不爭取，在選舉前才說要推行1200月票。

國民黨新北市議員候選人林鼎超則說，早在3年多前，新北市交通局即多次函請交通部評估將台鐵和公路客運納入公共運輸定期票，但是林佳龍擔任交通部長任內卻裁示台鐵、機捷和公路客運不參加定期票。

林鼎超質疑，難道是雙北首長跟中央所屬政黨不同，因此鄭文燦過去執政8年，不想參加雙北交通圈整合，而隨著投票日將近，才要推首都圈、北北基桃月票。

李坤城透過新聞稿表示，首都通交通月票用更高層次視角為通勤族規畫交通方案，透過單一票證整合，降低交通費用負擔，吸引用路人增加使用大眾運輸工具，不僅能夠創造可觀的減碳效果，同時也具備降低車流量、改善塞車，減少交通事故的收益。

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李坤城說，雙北提出的1280通勤月票，是在站在本位主義的立場上來擴大個別縣市的使用，採取單點單項的擴充建議請客運業者及捷運公司加入，業者在個別收入增加並不高的狀況下，興趣不高，推動進度自然緩慢。

他說，這次北北基桃四城市，本著共榮共好、共同分擔的原則，提出1200首都通交通月票政見，民進黨實在不知國民黨的反對，是為反對而反對，還是要阻礙北北基桃的城市進步與發展。（編輯：楊凱翔）1111115