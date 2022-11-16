台東縣長政見會 劉櫂豪懇託給他一個機會

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台東縣選舉委員會16日舉辦縣長候選人電視政見發表，民進黨台東縣長候選人劉櫂豪表示，他挑戰的是10幾年不變的家族政治，懇請大家給他一個機會，為世世代代的台東人造好新台東。中央社記者盧太城台東攝 111年11月16日

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（中央社記者盧太城台東縣16日電）台東縣選委會今天舉辦縣長候選人電視政見發表，民進黨台東縣長候選人劉櫂豪說，他挑戰的是10幾年不變的家族政治，盼大家給他一個機會，他當選要造好新台東。

劉櫂豪從過去立委的政績談到當選縣長要以宜居城市、青創就業、品牌農業、原鄉永續、文化深耕5個面向來造好新台東；他也強調台東的政治不該只有一種選擇，翠綠的山林、開闊的海洋、藍天白雲、金黃稻田、多元族群，百花齊放的色彩繽紛，這才是台東真正迷人的顏色。

劉櫂豪首先談到，擔任立法委員超過10年，努力推動爭取台東交通建設，包括2019年南迴公路拓寬完工、2020年南迴鐵路電氣化通車、2021年新火車EMU3000上路、2022年台東花蓮鐵路雙軌化即將動工。

他說，台東的房價高漲成為很多人壓力，對年輕人來說更是成家大不易，面對這現象，縣長饒慶鈴過去4年縣府興建的社會住宅成績是零。劉櫂豪則努力向中央爭取293戶中央土地、中央經費、中央興建的社會住宅，希望能改善居住環境，讓台東成為可以實現居住正義，安居樂業的好地方。

劉櫂豪表示，深受部落長輩喜愛的文健站，他也協助爭取近新台幣11億3000萬元，目前台東縣共設立103處的文健站。爭取設立台東客家學堂及文化部經費修復民權里日式宿舍群及歷史建物新港教會。改善醫療環境，爭取台東醫院成功分院設立洗腎中心。爭取體育署經費完善第一棒球場的夜間照明設備，以利棒球運動推展。

劉櫂豪接著提出他當選縣長的規劃，他說，會以誠懇、積極、創新、尊重的態度，燃起公務人員的光榮感，鼓勵公民參與的領導方式，從宜居城市、青創就業、品牌農業、原鄉永續、文化深耕，幾個面向來造好新台東。

他要積極推動社會住宅改善居住環境，讓台東實現居住正義，每個鄉鎮市興建至少一處主題式的兒童親子公園，讓台東成為養兒育女的好地方。同時設立青年創業基金，鼓勵年輕人回鄉創業，設立青年局，專責協助年輕人面對就業、成家、公共參與等相關議題。提供每年暑期工讀生200個名額，讓年輕人與家鄉保持連結。

在照顧長輩上，劉櫂豪說，照顧好長輩就是在幫助年輕人，他會推動有好幾個縣市已行之有年的幫助65歲以上長輩免費裝全口假牙，讓長輩可以健康生活。更要推動台東設立醫學中心，提升醫療品質。

在農產品上，他批饒慶鈴4年前向農民保證只有饒慶鈴當選，鳳梨釋迦才可以賣到中國，事實證明饒慶鈴的承諾已跳票，中國去年禁止台東釋迦輸入。

劉櫂豪表示，他不會為了選舉而畫大餅，去年中國片面暫停鳳梨釋迦進口，他挽起袖子與農民站在一起，從擴大內銷、加工、拓展其他外銷國、保險、協助轉作等幾個面向協助農民，給他一個機會，他當縣長會讓鳳梨釋迦走出一條新路。

在觀光議題上，劉櫂豪說，會以獎勵方式鼓勵民間開發淡季時的遊程與活動，優化已建立旅遊品牌的熱氣球活動，加強地方與民間參與，並推動其他可吸引旅客的活動。

此外，他也規劃了未來的教育、文化、原住民、產業、建設等藍圖。

劉櫂豪最後說，從政路程經歷波折，這是第6次參選縣長，雖然有些人以此嘲諷甚至攻擊，但要感謝也有非常多的鄉親好朋友給許多溫暖與鼓勵，感受到他一顆單純的心，願意為這塊心愛的土地付出心力，「6次參選是他深愛台東的烙痕，這是光榮的紀錄」。

他說，這是一場具有挑戰但意義重大的選舉，要挑戰的不是一個候選人，我們挑戰的是幾10年不變的政治結構，挑戰的是幾10年不變的家族政治（饒慶鈴家族），「請大家給劉櫂豪一個機會，支持3號劉櫂豪，我們一起為自已也為世世代代的台東人，造好新台東」。

政見內容將於17日起至25日在台東縣內有線電視及播送系統播放。（編輯：郭諭儒）1111116