江啟臣檢舉散布假訊息 民進黨：濫用司法資源

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨立委江啟臣（中）16日在國民黨立委李德維（右）、李貴敏（左）等人的陪同下，前往台北市中正一分局，檢舉民進黨公然散布不實訊息造謠抹黑，意圖使人不當選。中央社記者王承中攝 111年11月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、葉素萍台北16日電）國民黨立委江啟臣今天表示，民進黨15日發布新聞稿指他講「台中空污比高雄嚴重」，但他從未說過，執政黨公然散布不實訊息造謠抹黑，極不可取，他將向警方檢舉報案，也要求身兼民進黨主席的總統蔡英文公開道歉。

民進黨發言人謝子涵回應表示，江啟臣今天到警局的行為，是想濫用司法資源，來掩蓋自己日前在高雄車掃不小心吐露的真心話，吐露台中空氣品質真實情形，事後擔心影響盧秀燕選情，才不得不提告好轉移焦點。

江啟臣今天在國民黨立委李德維及李貴敏等人的陪同下，在台北市中正一分局外接受媒體訪問。江啟臣指出，民進黨中央黨部15日發布新聞稿，稱他表示台中空污比高雄嚴重，這是公然散布假消息，他要檢舉民進黨公開散布假訊息。

江啟臣表示，他日前陪同國民黨高雄市長候選人柯志恩在高雄掃街，從未說過「台中空污比高雄嚴重」的隻字片語，民進黨竟以新聞稿標題指稱他講出真心話「台中空污比高雄嚴重」，企圖影響視聽，身為執政黨公然散布不實訊息造謠抹黑，敗壞選風、斲傷民主，極不可取。

江啟臣指出，總統蔡英文曾在國慶演說上高喊「四個韌性」，其中「民主韌性」更宣示要強化資訊透明以及錯假訊息的辨識，結果人民還看不見政府防制假消息的具體作為，就看到執政的民進黨陸續爆發假民調、假街訪的爭議，如今更自產自銷假新聞，身兼民進黨主席的蔡總統有責出面道歉。

江啟臣表示，民進黨除已涉犯社會秩序維護法的散布謠言罪，法務部既然已宣示要嚴辦假訊息、要求檢調主動澄清，確保選舉公正及平和舉行，就請法務部說到做到，切勿有差別待遇，損害司法公信。

對此，謝子涵指出，江啟臣於11月14日陪同柯志恩在高雄美濃進行車掃，與柯志恩閒聊的對話內容都有直播影片為證、江啟臣自己在臉書也有寫。

謝子涵強調，江啟臣對話的真正意涵到底是不是講台中空氣品質，相信全國民眾，尤其是台中市民最清楚，奉勸江啟臣，不必浪費司法資源硬拗自己說過的話，趕快叫台中市長盧秀燕把空氣品質承諾做到，才是作為台中民意代表應該做的事情。（編輯：翟思嘉）1111116