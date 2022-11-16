韓前陸軍參謀總長陷課綱爭議 傳內定駐台代表添變數

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（中央社記者廖禹揚首爾16日專電）韓媒月刊朝鮮今天獨家報導，韓國新任駐台代表內定為前陸軍參謀總長金勇佑，目前正在進行驗證程序，但因金勇佑涉入陸軍官校課綱改制爭議，為這項人事案增添變數。

報導指出，韓國陸軍士官學校在前任文在寅政府任內，將韓國戰爭史（625戰爭史）等必修課程改列為選修，近期引發爭議，根據韓國外交部及國會相關人士說法，時任陸軍參謀總長金勇佑雖否認曾接到相關報告，但仍可能影響這項人事案。

今年5月就任的尹錫悅政府持續進行新人事布局，韓媒先前報導，考量台灣在近期東亞安保態勢中戰略地位顯著提升，政府考慮派遣曾任參謀總長的預備役4星將領出任駐台北韓國代表部代表。

在外交部未證實人選狀況下，相關人士向中央社記者表示，曾參與尹錫悅競選團隊、交接委員會的金勇佑被視為有力人選之一。

1961年生的金勇佑在1979年進入陸軍士官學校就讀，1983年以第3名成績畢業，並獲頒國防部長獎，授銜少尉；是文在寅任內首任陸軍參謀總長，2019年退役後曾任國防科學研究所政策委員、韓國科學技術院客座教授等職，2021年與前空軍參謀總長李旺根等前任軍官一起加入尹錫悅陣營。

金勇佑也具有一定的中文實力，他在陸軍士官學校畢業後，1985年又至韓國外國語大學中文系進修，1988年取得中文學士學位。

不過，國民力量議員申源湜10月21日公開資料指出，陸軍士官學校在2019年起將625戰爭史、北韓學、軍事戰略等部分必修科目改為選修，陸軍第3官校也從2020年起將625戰爭史改為選修科目，遭批輕忽培養軍官國家觀、安保觀與對敵觀念的科目。

因陸軍官校直屬於陸軍參謀總長，在這項措施正式上路前擔任陸軍參謀總長的金勇佑遭質疑指示將625戰爭史從必修科目中廢除，他11日向媒體表示此事「完全不是事實，我從未接到這類內容的報告，也沒有下達相關指示，請向當時的陸軍官校校長或教授部長確認」。

金勇佑也說，陸軍總長出於任何政治目的去調整學校特定科目本身就不適當，「從常識來看也不像話」，要求不要在沒有事實根據下扭曲事實、毀損他人名譽。

時任陸軍官校校長、教授部長也向媒體表示，金勇佑未曾下令廢除625戰爭史科目，並主張從未向參謀總長報告將625戰爭史從必修科目改為選修科目的事。

對於媒體詢問是否自願擔任駐台代表，或是受到遊說，金勇佑僅表示不便對政府外交政策相關案件做出證實。（編輯：黃自強）1111116