提模擬投票是否違法 李進勇：需審查是否具民調要素

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（中央社記者范正祥台北17日電）民眾黨新竹市長候選人高虹安昨天在臉書發文提及竹中竹女聯合模擬投票新竹市長的結果，遭質疑違反選罷法。中選會主委李進勇今天表示，有具體個案的話，必須成案再進行調查，具體個案審查時會非常審慎，到底是否具備民調的要素、外觀。

立法院內政委員會今天邀請中央選舉委員會、內政部、警政署、衛生福利部、中央流行疫情指揮中心，就「11月26日九合一選舉及『18歲公民權』修憲案公民複決之整備及選務防疫規劃情形」進行專題報告並備質詢，李進勇等人列席會議。

會前，媒體向李進勇提問，高虹安昨天在臉書發文提到新竹高中、新竹女中的模擬投票結果，這樣是否違反了公職人員選罷法第53條第2項規定，政黨及任何人於投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人、被罷免人或選舉、罷免之民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述。

李進勇說，目前這個案子，新竹市選舉委員會已經接到檢舉了，新竹市選舉委員會會按照一定的程序來進行調查。

媒體續問，台灣民眾黨主席柯文哲昨天發文也提到「民調領先」這幾字，這樣是否也踩到了紅線。李進勇則說，如果有接到檢舉，會依照法定程序來進行調查。

立法院內政委員會今天在詢答過程中，民進黨立委莊瑞雄質詢時也提到，高虹安的情形算不算違反公職人員選罷法第53條第2項規定，以及柯文哲提到「民調領先」，如果這是所謂引述民意調查資料，是否會讓大家產生對於法律規定的混淆。

對於莊瑞雄的質詢，李進勇先請中選會法政處長賴錦珖說明。賴錦珖向莊瑞雄說明當初規定政黨及任何人於投票日前10日不得報導、散布、評論或引述民意調查資料的立法緣由，他指出過去包括第2屆立委選舉和台北市長選舉出現三腳督時，被質疑民調會變成選舉操弄工具，就像變成假訊息一樣，所以有必要規範。

賴錦珖答覆，按照函示和法院實務判決，候選人自己預判自己民調很高，這不違反規定。他說，如果沒有民調客觀外型的話，當然是不構成違法。

莊瑞雄說，高虹安在臉書發文提到新竹高中、新竹女中的模擬投票結果，是否也不構成違法。李進勇說，有具體個案的話，必須要成案再進行調查。

李進勇說，具體個案審查時會非常審慎，到底是否具備了所謂民調的要素、外觀，必須審慎考量。（編輯：蘇志宗）1111117