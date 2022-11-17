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謝國樑提打造基科 陳薇仲強調交通零傷亡

2022/11/17 21:01（11/17 21:36 更新）
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基隆市第19屆市長選舉候選人公辦政見發表會17日晚間舉行，國民黨籍候選人謝國樑表示，未來希望替基隆做到3件事，包含創造在地就業、改善醫療品質、提升教育水準。中央社記者王朝鈺攝 111年11月17日
基隆市第19屆市長選舉候選人公辦政見發表會17日晚間舉行，國民黨籍候選人謝國樑表示，未來希望替基隆做到3件事，包含創造在地就業、改善醫療品質、提升教育水準。中央社記者王朝鈺攝 111年11月17日
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（中央社記者王朝鈺基隆17日電）「基隆市第19屆市長選舉候選人公辦政見發表會」今天晚間在中嘉寬頻吉隆電視台舉行，國民黨謝國樑提出打造基隆科學園區，時代力量陳薇仲則強調「交通零傷亡」，第一步要落實人本交通。

謝國樑說，未來希望替基隆做到3件事「創造在地就業、改善醫療品質、提升教育水準」，他大力鼓吹打造屬於基隆市的科學園區，屬於自己的大型就業基地，地點就在五堵和六堵，他目前取名「基隆科學園區」也就是所謂「內科2.0」。

謝國樑表示，五堵可以做「內科2.0」，六堵工業區可以學習新北市府，將工業區立體化，也將六堵工業區從平面思維的工廠概念，提升到全面立體化戰略方針，至於七堵火車站周邊有大量閒置港務局宿舍和國防部空地，這些黃金地段都在七堵火車站100公尺內可好好利用，以陽明海運作為學習對象，打造成航運、貨櫃、倉儲、物流等企業相關辦公室。

謝國樑說，最近有很多人問他，基隆市只有一席立委，這名立委在選市長時要不要保留立委身分，他的看法是必要，假如辭去立委，基隆市將有3個月沒有立委，若發生類似走山等議題，就沒有人代表民意與中央溝通，他希望這名立委繼續留任在立法院為大家服務，他擔任市長後一定會用積極態度攜手合作。

陳薇仲提出「交通零傷亡」，第一步就是「落實人本交通」，如果她擔任市長最大建設就是人行道，務實以每年市政經費2%至3%，也就是新台幣4億元至6億元經費投入建置完整的人行道。

此外，陳薇仲說，基隆市人行道不連續，缺乏無障礙設施，甚至有電線桿還有違停機車，她要整合整體人行道公有設施，完整創造通暢好走的人行空間，另要以每年5公里具體目標，推動機車退出人行道，還給行人安全行走的權利。

陳薇仲表示，她要針對嚴重交通事故路口建立噪音分析，並組成專案小組，針對10大路口透過工程改善，增加行車視線，同時透過動線引導降低車流的交織，讓路口更安全。

此外，陳薇仲說，透過大眾運輸完整發展打造「15分鐘的基隆」，無論購物、醫療、休閒或工作，居民可以步行或自行車方式，在離家15分鐘內達成，凸顯城市近山親海的特色。（編輯：張銘坤）1111117

基隆市第19屆市長選舉候選人公辦政見發表會17日晚間舉行，時代力量黨籍候選人陳薇仲會中提出「交通零傷亡」，並希望透過大眾運輸完整發展、打造「15分鐘的基隆」。中央社記者王朝鈺攝 111年11月17日
基隆市第19屆市長選舉候選人公辦政見發表會17日晚間舉行，時代力量黨籍候選人陳薇仲會中提出「交通零傷亡」，並希望透過大眾運輸完整發展、打造「15分鐘的基隆」。中央社記者王朝鈺攝 111年11月17日
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