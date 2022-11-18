陪蔡其昌掃街 林昶佐：空污是否解決市民有一把尺

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民進黨台中市長候選人蔡其昌（左）18日在無黨籍立委林昶佐（右）陪同下進行車隊掃街，在選戰倒數時刻全力衝刺選情。中央社記者蘇木春攝 111年11月18日

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（中央社記者蘇木春台中18日電）民進黨台中市長候選人蔡其昌今天在無黨籍立委林昶佐陪同下進行車隊掃街，林昶佐表示，大家都期待台中能有更多的發展，空污問題是否解決，相信台中市民心中都有一把尺。

蔡其昌今天下午於烏日區，與林昶佐及民進黨籍台中市議員張家銨、市議員候選人曾威共同登上車隊掃街，沿途經過大肚、烏日及龍井區域，向民眾尋求支持。

林昶佐會前接受媒體聯訪時表示，在立法院有許多要協調的事情，蔡其昌做為立法院的前輩，他有許多事情也會請教對方，也希望像蔡其昌這樣的行動力、執行力，可以將過去台中失落的4年挽救回來。

林昶佐說，自己的家族都在台中市大里區，大家都期待台中能有更多的發展，過去這4年來，台中到底是原地踏步？還是像現任市長盧秀燕所說的空污問題已經被解決？相信台中市民心中都有一把尺。

蔡其昌說，自己對前來幫忙站台的朋友都非常感謝，林昶佐擔任2屆立委，與自己在立法院有許多互動，彼此也建立很好的情誼，大家都希望台中能夠變得越來越好，光復台中、贏回光榮是許多期待改變的市民心聲。（編輯：謝雅竹）1111118