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APEC 20221/57
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出席APEC 新加坡外長臉書PO與鄧振中龔明鑫合照

2022/11/19 16:31（11/19 16:47 更新）
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（中央社記者侯姿瑩新加坡19日專電）亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會今天落幕，新加坡外交部長維文在臉書發布多張出席會議的照片，包括與代表台灣出席的行政院政務委員鄧振中、國發會主委龔明鑫合照。

睽違4年，亞太經合會今年於泰國曼谷首次恢復實體舉行，隨著資深官員以及雙部長會議落幕，18日起至19日一連兩天舉行APEC經濟領袖會議。

維文（Vivian Balakrishnan）本週與新加坡總理李顯龍都在曼谷出席APEC相關會議。他下午在臉書發文表示，已從曼谷返星，同時發布多張出席會議與場邊活動的照片。

其中一張照片是維文與鄧振中、龔明鑫在會場的合照。維文說，「開心見到中華台北的鄧振中、龔明鑫部長」。

據了解，這是新加坡外長罕見在臉書發布APEC期間與台灣官員互動的照片。

鄧振中、龔明鑫今年代表台灣參與APEC雙部長會議。礙於政治因素，台灣以「中華台北」（Chinese Taipei）身份參與APEC。

此外，星國總理李顯龍昨晚也在臉書發布他與台灣APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀及夫人張淑芬在場邊敘舊的照片。李顯龍表示，很高興再次見到他們。

APEC目前共有21個會員體，除了台灣、新加坡，還包括澳洲、加拿大、中國、香港、日本、韓國、馬來西亞、紐西蘭、俄羅斯、泰國、美國及越南等。（編輯：黃自強）1111119

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