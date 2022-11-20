選戰黃金假日 饒慶鈴縱谷衝刺、劉櫂豪南迴懇託

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選戰進入倒數，國民黨台東縣長候選人饒慶鈴（左）20日在縱谷的延平、卑南鄉拜票，搭配藍天白雲好天氣，車隊一早整裝出發。（饒慶鈴競選總部提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年11月20日

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（中央社記者盧太城台東縣20日電）選戰衝刺倒數，台東藍綠縣長候選人車隊今天下鄉拜票。饒慶鈴在縱谷衝刺，支持者紛紛給出勝利YA手勢；劉櫂豪則在南迴懇託，因爭取南迴建設有感，鄉親高舉OK手勢表示支持3號劉櫂豪。

台東縣長選戰進入倒數黃金周，國民黨候選人饒慶鈴和民進黨候選人劉櫂豪不約而同將團隊拉到鄉下拜票，從鄉下逐漸回防台東市。

饒慶鈴今天在縱谷的延平、卑南鄉拜票，搭配藍天白雲好天氣，車隊一早整裝出發，沿途經過台9線道路，不少店家與支持鄉親走出來，紛紛給饒慶鈴一個大大的勝利YA手勢，饒慶鈴也一一揮手致意比出2號，向所有的鄉親懇託。

饒慶鈴細數政績，這4年與縣府團隊在延平鄉，媒合電商開發鳳梨加工產品降低疫情衝擊；與公所攜手推動地熱產業，重現紅葉溫泉；另外在卑南鄉首次推出「東部唯一」國際級聲光藝術節－台東光祭；重視知本聯外交通，也將開闢擁有4線車道的龍馬大道；兌現承諾將杉原灣還給鄉親，並開放夏天免費使用；完成富山保育區17家商家，全數汙水接管；協助辦理卑南鄉在朝安生命紀念園區增9000個塔位等建設。

劉櫂豪則在南迴的大武、達仁鄉車隊掃街，劉櫂豪與妻子在宣傳車上站了6個小時向民眾懇託，沿途許多民眾紛紛表示對劉櫂豪爭取的建設有感，高舉OK手勢表示支持3號劉櫂豪；劉櫂豪也以族語問候，並能親切叫出族人名字。

劉櫂豪說，擔任立委10年，全力爭取南迴公路拓寬與南迴鐵路電氣化已陸續完工，南迴鐵路沿線火車站無障礙設施也造福許多鄉親。（編輯：陳仁華）1111120