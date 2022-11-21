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綠指別讓舊勢力復活 謝國樑：基隆要邁入新時代

2022/11/21 14:37（11/21 15:01 更新）
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對於桃園市長鄭文燦指不要讓國民黨過去的舊勢力復活，立法委員江啟臣（左）21日陪同國民黨基隆市長候選人謝國樑（右）車隊掃街，出發前，謝國樑接受媒體聯訪表示，沒有這樣的問題，基隆是要邁入新的時代。中央社記者王朝鈺攝 111年11月21日
對於桃園市長鄭文燦指不要讓國民黨過去的舊勢力復活，立法委員江啟臣（左）21日陪同國民黨基隆市長候選人謝國樑（右）車隊掃街，出發前，謝國樑接受媒體聯訪表示，沒有這樣的問題，基隆是要邁入新的時代。中央社記者王朝鈺攝 111年11月21日
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（中央社記者王朝鈺基隆21日電）對於桃園市長鄭文燦指不要讓國民黨過去的舊勢力復活，國民黨基隆市長候選人謝國樑說，沒有這樣的問題，基隆是要邁入新的時代，建議不要太過激烈批評，反而會讓更多選民反感。

鄭文燦今天上午陪同民進黨基隆市長候選人蔡適應車隊掃街，出發前，鄭文燦接受媒體聯訪說，希望讓好的執政能繼續下去，不要讓國民黨過去的舊勢力復活。

對此，立法委員江啟臣中午陪同謝國樑車隊掃街，出發前，謝國樑接受媒體聯訪表示，基隆要繼續向前走，他在這段期間推出許多對市民有幫助的政見，未來更要創造大量就業，基隆是要邁入新的時代。

謝國樑說，他可以理解對手不斷批評，但選舉到最後關頭，建議多向選民拜託，多提出正面論述，盡量不要太過激烈批評，反而會讓更多選民反感。

江啟臣表示，基隆是個讓人感覺充滿未來的地方，非常有潛力又是台灣頭，需要更有願景、更有能力帶領這座城市的市長，他第3次來到基隆，對謝國樑的選情越來越有信心，希望26日真正翻轉基隆，讓台灣頭帶領台灣繼續向前行。（編輯：李錫璋）1111121

#謝國樑
#鄭文燦
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