國民黨批5大選舉奧步 民進黨：栽贓抹黑

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（中央社記者劉冠廷、葉素萍台北22日電）九合一選舉進入倒數階段，國民黨今天表示，民進黨現在有最新5大奧步，包括假賭盤影響選情、情緒勒索人民、黑函偽造文書、週刊子虛烏有報導、提出重大投資假象等，呼籲人民一起積極監督。

民進黨發言人黃世杰晚間回應表示，國民黨隨便用一張匿名截圖就想栽贓抹黑桃園團隊，不只傷害桃園市長鄭文燦及桃園市長候選人鄭運鵬個人名譽，更羞辱桃園市民的智慧，桃園競選辦公室已委請律師提出告訴，以正視聽，奉勸國民黨不要選情告急就奧步盡出。

國民黨文傳會主委洪孟楷、桃園市議員候選人凌濤今天下午召開「倒數關鍵時刻，反民進黨五大奧步」記者會，呼籲選舉是選賢與能，應比好的政見，而非抹黑造謠，呼籲全民積極監督民進黨最新的5大奧步。

凌濤指出，地方盛傳的5大奧步包括賭盤影響選情、情緒勒索人民、黑函偽造文書、週刊子虛烏有報導、提出重大投資假象等；凌濤舉例，桃園傳出賭盤介入選舉，聲稱押民進黨桃園市長候選人鄭運鵬贏的人可1賠4，這種用假賭盤影響選情的做法，是假賭盤還是真賄選，請檢調盡速調查。

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洪孟楷說，國民黨選前提出3大要求，包括總統、副總統、行政院長等人，肩負國家重責，不是選舉優先，別讓輔選行程造成基層員警過勞負擔；九合一結果關係到地方發展，拒絕任何奧步橫行，全民監督，大家都是最強隊友；以及檢調不能有黨派，只能有正義，要求針對地方選舉歪風即刻調查。

黃世杰透過新聞稿呼籲國民黨及國民黨主席朱立倫回歸政見論述和市政討論，不要用抹黑、惡質選舉手法搶救選情。（編輯：林興盟）1111122