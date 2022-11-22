謝國樑要延攬市府團隊 蔡適應：接棒市政不空轉

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（中央社記者王朝鈺基隆22日電）基隆市長候選人政見發表會今晚舉行，國民黨候選人謝國樑向市府團隊喊話，要延攬優秀者。民進黨候選人蔡適應說，他和市府團隊已成為共同團隊，由他接棒，市政不會空轉。

謝國樑提出社區型室內健身中心、兒童海景樂園、一區一特色室內親子遊樂空間、24小時書店、文創產業孵育及支持18歲公民權等政見。15分鐘發言時間剩最後2分鐘時，他說，要向基隆市政府團隊喊話，市府即將邁入新的時代，他有信心會當選，要留住、延攬更多優秀的市府團隊，跟大家一起努力，做更多工作。

謝國樑說，基隆的就業、醫療、教育是未來主要推動的工作，爭取到為市民服務機會後，會用非常謙卑、認真和努力態度，希望讓基隆邁入新的時代。

蔡適應緊接著發表政見表示，他和市府團隊在過去幾年已成為共同團隊，由他接棒，基隆市政不會空轉，會繼續往前行，這也是市民最期待的方向和選擇。

蔡適應則提出延續市港再生標竿計畫、基隆歷史場域再現、海洋城市基隆驕傲和全力推動基隆捷運「適」大主軸。蔡適應說，北五堵研發新鎮約70公頃，這個重要產業生活圈搭配基隆捷運的開發，完整串聯起內湖科技園區、汐止等，讓產業廊帶延伸增加基隆就業機會，「這時不做，以後就會後悔」。

「留住青年發展引擎的20年」，時代力量陳薇仲說，若她當選市長，會建立青年政策白皮書，並成立社會創新專責單位，從頭開始師法台北和韓國首爾，從新設園區中留下提供新創和青年的創意空間，同時支持更多資源，無論貸款、業師、軟體或空間交流等，最重要是讓青年展示創業成果和實驗商業模式的平台，媒合更多創投。

此外，陳薇仲表示，第2個主軸是青年安居，面對基隆不斷高漲的房價和空屋率，她要透過合理的稅制成為阻擋炒房的防火牆，並結合包租代管，及完整社會住宅等政策，讓更多青年和弱勢擁有居住權利。（編輯：李錫璋）1111122