藍批執政無能籲下架民進黨 綠委：捕風捉影

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國民黨立法院黨團總召曾銘宗（右起）、首席副書記長謝衣鳯及立委費鴻泰24日舉行記者會，批評蔡政府濫權徇私享盡資源，呼籲選民26日用選票下架民進黨。中央社記者郭日曉攝 111年11月24日

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（中央社記者王承中台北24日電）國民黨立法院黨團今天召開記者會，批評蔡政府執政無能，干預獨立機關行使職權，呼籲選民1126用選票下架民進黨。民進黨立法院黨團書記長郭國文表示，國民黨連NCC沒做過的事也被拿來攻擊，難道是沒招了只能捕風捉影。

九合一選舉將在26日投票，國民黨立法院黨團總召曾銘宗、首席副書記長謝衣鳯及立委費鴻泰今天在立法院國民黨團記者室召開記者會，批評蔡政府濫權徇私享盡資源，呼籲選民1126用選票下架民進黨。

曾銘宗表示，1126選舉是對蔡政府6年執政的期中考。回顧這6年來，蔡政府的經濟發展，根本就不及格，所謂經濟成長的成果，都是有錢人在享受，蔡政府承諾要改善低薪，但低薪問題卻更為嚴重，如果再扣掉通貨膨脹，薪資呈現負成長，人民生活根本沒有改善，簡直快活不下去了。

曾銘宗指出。國家通訊傳播委員會（NCC）是獨立機關，但蔡政府執政6年來，搞成民進黨的NCC，關掉中天新聞台、指定鏡電視執照的國家級醜聞，甚至一度想把TVBS新聞台移頻。換言之，只要是蔡政府看不順眼的電視台，就會想盡辦法撤照、移頻，這在民主國家絕不會發生，只有在蔡政府才會讓NCC變成民進黨附隨組織。

曾銘宗表示，台灣是民主自由國家，人民才是國家的主人，人民不接受恐嚇，台灣人最終的選擇是，用手上神聖的選票，教訓囂張、霸道、傲慢的民進黨，下架民進黨。

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民進黨立法院黨團書記長郭國文接受中央社記者訪問時指出，國民黨團不斷批評中央政府說要用選票下架民進黨，但這次明明就是地方選舉，這樣的邏輯非常奇怪；除此之外，連獨立機構NCC「沒做過」的事也被拿來攻擊，難道是國民黨沒招了只能翻舊帳、捕風捉影嗎。

郭國文表示，如果要檢驗政績，跳票最嚴重的應該是台中市長盧秀燕的空氣換新，就連國民黨立委江啟臣也說台中空氣很差。這才是騙選票的代表，盧秀燕才是應被下架的對象。（編輯：蘇志宗）1111124