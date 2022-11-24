安華出任馬來西亞首相 外交部祝賀選舉過程順利

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（中央社記者黃雅詩台北24日電）馬來西亞元首今天宣布，前副首相拿督斯里安華（Dato' Seri Haji Anwar bin Ibrahim）出任首相。外交部今天對馬來西亞順利完成選舉表達祝賀，並強調將持續加強兩國各項交流合作。

外交部發布新聞稿指出，馬來西亞11月19日順利完成第15屆國會大選，國家元首今天宣布由「希望聯盟」的公正黨主席安華出任馬來西亞第10任首相。

外交部指出，這次選舉及馬國新政府組成過程，再次展現馬來西亞人民的民主素養，政府對馬來西亞順利完成選舉、實踐民主鞏固申致賀忱。

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外交部表示，馬來西亞是台灣「新南向政策」的重點國家之一，近年來兩國在經貿、教育、科技及文化等領域交流日益密切。馬來西亞為台灣第7大貿易夥伴，也為台灣大專院校僑外生最大來源國之一。

外交部表示，中華民國台灣政府與馬來西亞新政府將持續在既有的友好基礎上，加強兩國在「新南向政策」下的各項交流合作，共同為區域和平穩定與自由繁榮做出貢獻。（編輯：蘇志宗）1111124