國民黨團：慎防選舉奧步 維護民主價值

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九合一選舉將於26日舉行投票，國民黨立法院黨團25日召開記者會，黨團書記長李德維（中）主持，立委費鴻泰（左）、鄭麗文（右）出席，呼籲選戰到了最後關頭，慎防選舉奧步，維護民主價值。中央社記者范正祥攝 111年11月25日

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（中央社記者范正祥台北25日電）九合一選舉將於明天舉行投票，國民黨立法院黨團今天召開記者會，呼籲慎防選舉奧步，維護民主價值；黨團書記長李德維說，選戰到了最後關頭，相信台灣選民有智慧，不會被選舉奧步操弄。

111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決第1案，訂於11月26日舉行投票。

國民黨團今天召開記者會，李德維主持，立委費鴻泰、鄭麗文出席，指過去投票史上有多次選舉最後關頭出現奧步使得選舉結果翻盤，造成不正義的選舉結果。

李德維表示，希望選民不要被奧步操作而影響了投票的意願，甚至是投票的意志。

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費鴻泰分享過去輔選和參選的親身見聞指出，選舉最後發生有心人操弄選舉奧步的例子不少，尤其是競選活動晚間10時截止之後，因為往往造成受害者來不及因應、沒時間對外說明，而使選情受影響，這非常不道德，也破壞了真正民主價值。

鄭麗文說，選舉投票影響台灣未來施政品質，影響民眾生活，也影響台灣未來是否能夠繼續有優質民主，呼籲大家珍惜手中神聖選票，投給心目中最好的候選人，不受選舉奧步影響，甚至勇敢檢舉奧步，這樣台灣的民主才會有明天。（編輯：蘇志宗）1111125