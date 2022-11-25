奧克蘭大學生赴台灣學中文 駐處：明智之舉
（中央社台北25日電）駐奧克蘭辦事處昨天舉辦說明會，為即將前往台灣研習華語的奧克蘭大學生介紹優質的華語學習環境；駐處處長陳詠韶表示，選擇台灣學華語是明智決定。會中也讓與會學子享用台灣的冷凍鳳梨釋迦，他們對台灣鳳梨釋迦讚歎不已。
這批即將前往台灣學習華語的奧克蘭大學學生，包括15位將赴成功大學短期研修的紐西蘭總理獎學金受獎生，以及3位將赴清華大學就讀並榮獲教育部優華語獎學金的受獎生。
這是紐西蘭總理獎學金首個前往台灣學習華語的團體，也是首度有紐西蘭學生參與教育部優華語計畫，顯示台灣華語教學的口碑與競爭力已在國際更加受到重視。
駐奧克蘭辦事處處長陳詠韶對學生表達祝福及欽羨，並指出，選擇台灣學華語實在再明智不過了，因為台灣擁有高品質華語教育中心的師資與教材、使用正體字傳承豐富文化內涵、能在完全民主自由法治的社會自在學習、享有安全便利的生活環境、還有高科技、產學相長等許多資源及優勢。學習之餘同時可以多加體驗台灣美麗的自然風光及純美人情，台灣之行絕對收穫滿滿、歡喜滿滿。
同學們隨後興奮地詢問行前準備建議事項及台南、新竹不容錯過的資訊，同時享用辦事處特別準備的台灣三明治及點心，且有一盤珍貴、在場同學見都從沒見過的珍奇水果上桌，是台灣空運來紐西蘭的鮮凍切塊鳳梨釋迦。
陳詠韶向大家介紹，台灣鳳梨釋迦是首次登陸紐西蘭，經技術研發急速冷凍而成，於室溫解凍後口感類似冰淇淋，吃起來香甜滑順，而且營養價值甚高，今年上半年在日本及新加坡均曾受歡迎，如今拓銷遠達紐西蘭，小包裝的鮮切即時款吃起來冰涼涼地，正適合南半球入夏做為消暑聖品。
陳詠韶表示，今年6月屏東與台南的愛文芒果也曾成功進口紐西蘭，產季產地直送南半球，即便高價仍受到消費者極大好評；如今台灣鮮凍即食的鳳梨釋迦也登陸紐西蘭，品質穩定，風味特殊，很值得紐西蘭朋友嚐鮮、認識，希望可以打入紐國市場。
辦事處這次的活動既是赴台學華語的行前說明會，也是推薦台灣釋迦鳳梨的新品說明會。一場活動下來台灣的甜美在口中、在心中，盼台紐交流隨著後疫情時代也能好事連連。（編輯：陳惠珍）1111125
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