奧克蘭大學生赴台灣學中文 駐處：明智之舉

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駐奧克蘭辦事處為即將前往台灣研習華語的奧克蘭大學學生說明台灣優質的華語學習環境，並分享從台灣來的冷凍鳳梨釋迦。由於紐西蘭沒有釋迦，遠從千里登陸的台灣鳳梨釋迦令學生們驚奇不已。（駐奧克蘭辦事處提供）中央社 111年11月25日

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（中央社台北25日電）駐奧克蘭辦事處昨天舉辦說明會，為即將前往台灣研習華語的奧克蘭大學生介紹優質的華語學習環境；駐處處長陳詠韶表示，選擇台灣學華語是明智決定。會中也讓與會學子享用台灣的冷凍鳳梨釋迦，他們對台灣鳳梨釋迦讚歎不已。

這批即將前往台灣學習華語的奧克蘭大學學生，包括15位將赴成功大學短期研修的紐西蘭總理獎學金受獎生，以及3位將赴清華大學就讀並榮獲教育部優華語獎學金的受獎生。

這是紐西蘭總理獎學金首個前往台灣學習華語的團體，也是首度有紐西蘭學生參與教育部優華語計畫，顯示台灣華語教學的口碑與競爭力已在國際更加受到重視。

駐奧克蘭辦事處處長陳詠韶對學生表達祝福及欽羨，並指出，選擇台灣學華語實在再明智不過了，因為台灣擁有高品質華語教育中心的師資與教材、使用正體字傳承豐富文化內涵、能在完全民主自由法治的社會自在學習、享有安全便利的生活環境、還有高科技、產學相長等許多資源及優勢。學習之餘同時可以多加體驗台灣美麗的自然風光及純美人情，台灣之行絕對收穫滿滿、歡喜滿滿。

同學們隨後興奮地詢問行前準備建議事項及台南、新竹不容錯過的資訊，同時享用辦事處特別準備的台灣三明治及點心，且有一盤珍貴、在場同學見都從沒見過的珍奇水果上桌，是台灣空運來紐西蘭的鮮凍切塊鳳梨釋迦。

陳詠韶向大家介紹，台灣鳳梨釋迦是首次登陸紐西蘭，經技術研發急速冷凍而成，於室溫解凍後口感類似冰淇淋，吃起來香甜滑順，而且營養價值甚高，今年上半年在日本及新加坡均曾受歡迎，如今拓銷遠達紐西蘭，小包裝的鮮切即時款吃起來冰涼涼地，正適合南半球入夏做為消暑聖品。

陳詠韶表示，今年6月屏東與台南的愛文芒果也曾成功進口紐西蘭，產季產地直送南半球，即便高價仍受到消費者極大好評；如今台灣鮮凍即食的鳳梨釋迦也登陸紐西蘭，品質穩定，風味特殊，很值得紐西蘭朋友嚐鮮、認識，希望可以打入紐國市場。

辦事處這次的活動既是赴台學華語的行前說明會，也是推薦台灣釋迦鳳梨的新品說明會。一場活動下來台灣的甜美在口中、在心中，盼台紐交流隨著後疫情時代也能好事連連。（編輯：陳惠珍）1111125