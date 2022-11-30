民眾黨主席12/10改選 僅柯文哲登記參選
2022/11/30 22:32（12/1 08:28 更新）
台灣民眾黨27日宣布啟動黨職改選，黨主席與黨代表選舉報名30日截止。據了解，最終只有台灣民眾黨主席柯文哲登記參選黨主席。（中央社檔案照片）
（中央社記者王揚宇台北30日電）九合一大選剛落幕，台灣民眾黨27日宣布啟動黨職改選，黨主席與黨代表選舉報名今天截止。據了解，截至報名截止，最終只有台灣民眾黨主席柯文哲登記參選黨主席。
民眾黨27日指出，第2屆黨主席暨黨代表選舉報名11月27日起跑直到11月30日，參選黨主席者須取得300名黨員連署，參選黨代表者則須獲得15名黨員連署，預計12月5日公開抽出候選人號次，並公告選舉公報。
今天晚間6時截止登記報名，據了解，僅柯文哲登記參選黨主席。
民眾黨預計12月8日舉行黨主席候選人政見發表會，整體的黨職選舉投票日定12月10日，預定當天下午5時開票。（編輯：林克倫）1111130
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