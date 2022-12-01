九合一大選新聞台開票申訴案 陳耀祥：農曆年後處理

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NCC主委陳耀祥（圖）1日在立法院表示，收到電視台5件選舉開票申訴案，業者要21天內開會處理，並送報告到NCC，時間上來看也要農曆年後才能處理。中央社記者裴禛攝 111年12月1日

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（中央社記者蘇思云台北1日電）NCC今天表示，收到電視台5件選舉開票申訴案，業者要21天內開會處理，並送報告到NCC，時間上來看也要農曆年後才能處理，如果違反衛星廣播電視法事實查證，最高可以開罰新台幣200萬元。

立法院交通委員會今天邀國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥就「新聞媒體報導選舉票數應遵循之專業性、公正性暨認定有無違規的權責釐清」專題報告，並備質詢。國民黨立委洪孟楷關注開票爭議，以及NCC後續如何處理。

陳耀祥表示，目前收到開票相關申訴統計共5件，最主要跟台北市長候選人陳時中票數有關係，其中三立2件、民視2件、年代1件。在權責部份，如果涉及選罷法會由中選會認定，是否違反衛星廣播電視法則由NCC認定。

陳耀祥表示，灌票如果是違法當然必須處理，不過這不是假新聞的問題，程序上來說，選舉開票前就有講過，開票要真實有所本、能查證。

至於後續處理進度，陳耀祥表示，媒體部份已經在處理中，會請他們說明、召開自律委員會，業者需要21天內召開，並提出報告給NCC。NCC行程程序也需時間，會盡快處理，不過依照目前時間，也要到農曆過年後才會處理，送到廣播電視節目廣告諮詢會議討論，如果違反事實查證，最高可能開罰200萬元。

洪孟楷質疑處理時間會不會太晚，最高處罰為何，有沒有可能關台。陳耀祥表示，跟顏色無關，是行為管制，有可能違反衛星廣播電視法第27條事實查證部份，可能開罰20萬以上、200萬元以下罰鍰。（編輯：潘羿菁）1111201