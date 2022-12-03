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原能會主委謝曉星遭控性騷 9立委聲明促請假接受調查

2022/12/3 12:32（12/3 13:02 更新）
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民進黨立委林宜瑾等9位立委3日發表聯合聲明指出，原子能委員會主委謝曉星（圖）涉性騷擾風波，迄今疑義未解，要求即刻請假暫停職務。（中央社檔案照片）
民進黨立委林宜瑾等9位立委3日發表聯合聲明指出，原子能委員會主委謝曉星（圖）涉性騷擾風波，迄今疑義未解，要求即刻請假暫停職務。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北3日電）民進黨立委林宜瑾等9位立法委員今天發表聯合聲明指出，原子能委員會主委謝曉星涉性騷擾女下屬風波，迄今疑義未解，要求即刻請假暫停職務，且性騷擾案件調查應自謝曉星請假後重新啟動。

謝曉星遭指控性騷擾、霸凌一事，行政院長蘇貞昌日前已請秘書長李孟諺組成專案調查小組調查。政院表示待查明相關事證後，將儘速對外說明結果。

謝曉星11月30日前往立法院備詢，此事成為立委關注焦點，但謝曉星回應遭到朝野立委群起質疑。

民進黨籍林宜瑾、范雲、洪申翰、林楚茵、林靜儀、吳思瑤、何欣純、陳秀寳與時代力量王婉諭等9位立委今天聯合聲明指出，性別工作平等法第13條揭示，雇主於知悉性騷擾情形時，應採取立即有效糾正及補救措施。但謝曉星所涉性騷擾案件有其特殊性，如不立即暫停其主委職務，恐有影響調查結果之嫌。

聲明表示，謝曉星身為原能會的最高主管，原應防治職場性騷擾，卻遭控為性騷擾行為人。如此情況，不但無法期待其自詔己罪，也恐因與下屬權力的不對等關係，影響下屬在接受調查期間的表達意願，進而左右調查結果。（編輯：黃瑞弘）1111203

#謝曉星
#性騷擾
#原能會
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