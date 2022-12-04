美國愛達荷州長李睿德訪台 將晉見蔡總統

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北2日電）外交部今天表示，美國愛達荷州州長李睿德（Brad Little）伉儷今天至7日率領經貿考察團訪台，將晉見總統蔡英文、拜會行政院長蘇貞昌，並接受外交部長吳釗燮款宴，外交部對此表達誠摯歡迎。

外交部上午發布新聞稿表示，李睿德也將見證台灣與愛達荷州簽署商機交流暨產業合作備忘錄，進一步深化雙方在相關產業的夥伴關係；訪團另將拜會台中市政府、台北市進出口商業同業公會、台灣區麵粉工業同業公會等機構，並將參訪相關企業拓展商機。

外交部說明，李睿德十分友台，曾分別於2011年擔任副州長時率州議會領袖團來台訪問；2019年初任州長時，也將台灣列為出訪首站；上個月李睿德順利連任後，即決定再度率經貿團來訪。

外交部指出，台灣與愛達荷州經貿關係緊密，2021年台灣成為愛達荷州全球最大進口國，過去連續3年也是愛州全球第2大貿易夥伴。今年9月外交部籌組的「農業貿易友好訪問團」訪問愛達荷州時，李睿德也親自熱烈接待，此次李睿德率經貿考察團訪問台灣，外交部期待雙方能進一步，強化已經十分緊密且互利互惠的夥伴關係。（編輯：楊凱翔）1111204