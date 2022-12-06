發放10倍券？ 審計長陳瑞敏：國家債務緩增應控管

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、王揚宇台北6日電）立委關心國家財政狀況是否可因應發放10倍券，審計長陳瑞敏今天表示，國發會已經出來否認，且國家債務有緩緩增加，應該要控管。

資深媒體人周玉蔻昨天指，農曆年前全民將收紅包，是1萬元的「10倍券」。行政院發言人羅秉成說，各界對於這類議題都有許多意見或建議，政府部門會予以注意。

立法院院會今天邀請陳瑞敏列席報告110年度中央政府總決算審核報告案審核經過，並備質詢。

國民黨立委游毓蘭詢問，目前政府的財政狀況有沒有辦法因應10倍券的發放，陳瑞敏表示，他昨天有看到媒體報導，國發會已經出來否認。

游毓蘭指出，事實上政府也沒有這個錢，因為按照財政部的說法，今年政府在財政紀律上已經是不及格，並詢問陳瑞敏的看法。但因游毓蘭詢問時間已到，兩人的麥克風被消音。游毓蘭在接受中央社記者訪問時轉述，陳瑞敏在麥克風被消音後向她表示，因為國家債務有緩緩增加，應該要控管。

而針對近期民間有出現發「10倍券」等討論，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天在黨團記者會中回應媒體提問時表示，政府今年的稅收會超收，國民黨團對有利民生的政策都歡迎，但必須要做政策評估，把錢用在刀口上，發揮更大的財政效益，速度也要快。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

曾銘宗也指出，整體預估上，台灣明年景氣不好，失業率還會更高。為了全民生計，國民黨作為忠誠的在野黨，呼籲蔡政府趕快提出相關具體措施，包括協助受衝擊產業、解決高房價問題、照顧弱勢家庭及青年、平衡民生物價，減輕生計負擔。

對此，民進黨立法院黨團書記長郭國文接受中央社記者訪問時表示，不管是穩定物價還是健全房市都是政府重要的政策目標，紓困振興的部分，也持續關注社會狀況，來評估是否推出新措施。（編輯：翟思嘉）1111206