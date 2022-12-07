藍批政府漠視資安防護 綠：相關措施愈來愈完整

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（中央社記者王承中、王揚宇台北7日電）國民黨團總召曾銘宗今天指出，民眾個資外洩頻傳，顯示政府根本不重視資安防護，要求強化資安防護措施。民進黨團書記長郭國文表示，數發部成立凸顯政府對數位趨勢的重視，資安相關因應措施會愈來愈完整。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、首席副書記長謝衣鳯及立委賴士葆等人，今天在立法院國民黨團記者室召開「台灣2300萬筆個資網上賣，蔡總統宣示的資安即國安呢？」記者會。

謝衣鳯指出，今年10月份，有網友在網路論壇販賣台灣2300萬筆的個資，當時內政部及數發部都表示非戶籍資料，但有網友比對，發現其中包含副總統賴清德、國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花等政府高層的個資，不禁讓人懷疑政府是否做好保護人民個資安全的工作。

曾銘宗指出，這已是國安問題，政府不能束手無策。自2019年以來，政府機關資安事件從每年674件，2020年677件增加至去年的733件，而非法入侵的資安事件更是大幅增加，從2019年的265件成長至去年523件。

曾銘宗表示，政府機關的資安問題愈來愈嚴重，但相關資安防護經費卻沒有成長，顯示政府根本沒有重視資安防護問題。

他指出，國民黨團要求政府應強化資安防護措施，確保國家安全及個人資料的安全，並督導各產業，尤其是金融業，要強化資安，確保產業發展及消費者權益。

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民進黨立法院黨團書記長郭國文接受中央社記者訪問時表示，隨著數發部成立，也凸顯政府對於數位趨勢的重視，資安相關因應措施會愈來愈完整。

郭國文指出，自己身在立法院財政委員會，也相當關注金融業的資安議題，曾在質詢時提出，金管會應成立「資安戰情室」，透過彙整並分析台灣銀行所面臨的資安攻擊，強化整體金融業的防禦能力，也得到金管會的正面回應。（編輯：翟思嘉）1111207