借提犯嫌會客遭監院糾正 警署、北市警：改善缺失

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（中央社記者黃麗芸台北8日電）民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑疑在警局面見借提犯嫌，但警方迄今仍無法釐清，監察院通過糾正。警政署、台北市警察局晚間都表示，已懲處並改善缺失。

監察委員蔡崇義、陳景峻今天透過新聞稿指出，民國110年4月有媒體報導，指民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑曾發文，疑在警局面見借提的犯嫌，但兩人會面經過、何時拍照，警政署、市警局及北投警分局至今仍無法釐清，監察院通過糾正。

北投警分局晚間發新聞稿表示，針對借提人犯與親友會面遭糾正部分，已督飭所屬同仁，未來在辦理類似工作時，務必遵循民國110年6月3日警察機關借提人犯注意事項規定。

另外，北投警分局已於110年5月5日修訂門禁保密安全實施規定，加強駐地安全維護策進，除強化訪客登記管制外，特別針對偵查隊兩處出入口設置密碼鎖管制人員進出，並加強督導落實辦理。

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台北市警察局強調，本案當時經調查後，已對相關疏失人員行政懲處，並要求北投警分局「修訂相關規範及加強門禁管制措施」，本案尊重監察院調查結果，未來將持續加強員警法紀教育，恪遵案件偵辦相關規範，以落實程序正義。

警政署刑事局表示，尊重監察院的調查結果，已針對相關警務人員進行行政懲處、修訂相關法令及加強門禁管制措施，改善缺失。（編輯：李亨山）1111208