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立院助理恐面臨失業？高虹安辦公室：子虛烏有

2022/12/8 19:28
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（中央社記者郭宣彣新竹市8日電）媒體報導，民眾黨立委高虹安當選新竹市長，但她的國會辦公室助理恐面臨失業，高虹安辦公室今天表示，傳聞完全是子虛烏有，已有住新竹的助理在面談後，確定加入市府團隊。

據東森新聞報導，高虹安當選新竹市長後，立法院有其他委員的助理爆料指出，高虹安原本的辦公室助理，疑沒有被找去新竹市政府工作，面臨年前失業等狀況。自由時報也報導，高虹安的葉姓助理，因輔選地方選舉，疑將以9職等的機要職隨高虹安進市府。

對此，媒體今天向高虹安辦公室提問，有關國會辦公室助理恐面臨失業等情形，高虹安辦公室發布聲明表示，傳聞是子虛烏有。

聲明指出，事實上，高虹安當選後，已和助理逐一面談，感謝大家辛勞和服務，並尊重意願和未來職涯發展，已有家住新竹的助理在面談後，確定加入新竹市政府團隊。

聲明表示，由於，大部分人員考量家庭或地緣或工作性質等因素，仍希望留台北服務，因此，也表達如有需要推薦引介轉換跑道，皆可提出，會全力協助。

中央社記者向高虹安辦公室提問，葉姓助理是否以9職等機要職進入新竹市政府，高虹安辦公室表示，目前僅確認助理意願，未討論聘用細節，希望不實言論適可而止。（編輯：方沛清）1111208

#高虹安辦公室
#新竹
#國會辦公室
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