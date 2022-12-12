監委賴振昌赴墨西哥 出席伊比利美洲監察使聯盟年會

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監察院應邀出席11月29日到12月1日在墨西哥城舉辦的「第26屆伊比利美洲監察使聯盟年會」，監委賴振昌（左2）29日代表出席婦女權維護網絡小組會議。（監察院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年12月12日

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（中央社記者陳俊華台北12日電）監察院今天說，監委賴振昌代表出席在墨西哥舉辦的伊比利美洲監察使聯盟年會，會議聚焦討論後疫情時代，拉美地區監察及人權組織面臨三大挑戰，包含人權、不平等狀況惡化、數位轉型問題。

監察院透過新聞稿表示，監察院應邀出席11月29日到12月1日在墨西哥城（Ciudad de Mexico）舉辦的「第26屆伊比利美洲監察使聯盟年會」（FIO年會）；這次FIO年會有逾21個國家的監察使、護民官及國家人權機構代表，包含中華民國的友邦巴拉圭及宏都拉斯，分享各國監察制度特色及各項業務工作經驗。

監察院說，過去兩年因疫情影響，只能以視訊會議方式參與FIO年會，今年是第6屆監委就任後，首度與拉丁美洲地區監察使（護民官）見面交流。

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監察院指出，賴振昌在出席FIO年會首日舉行的婦女權維護網絡小組會議中，與各國代表討論目前拉丁美洲婦女面臨的問題，特別是在護理、性別暴力、政治參與權、性與生殖健康及權利、後疫情時代婦女就業問題等議題。

監察院表示，為充分發揮出訪效益並落實監察職權行使，賴振昌並巡察駐洛杉磯辦事處、駐墨西哥代表處，瞭解在美國洛杉磯、墨西哥的經貿、外交、僑政、文化等相關工作暨概況，並感謝駐外人員疫情期間堅守崗位，同時為僑胞提供緊急救難服務的辛勞。（編輯：林興盟）1111212