21世紀貿易倡議 政院官員盼農曆年前2次談判

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（中央社記者賴于榛台北13日電）政院官員今天說，台美21世紀貿易倡議雙方視訊會議持續進行中，盼在農曆年前能進行第2次實體談判，若有階段性成果就能先簽署首批協定。

台美6月1日啟動21世紀貿易倡議、8月18日雙方團隊首次實體見面，11月上旬在美國紐約舉行首次實體談判會議，原盼今年底能舉行2次談判會議。

政院官員今天表示，其實台美對於21世紀貿易倡議的溝通討論沒停過，視訊會議也持續進行，只是面對面見面的會議時間、地點仍在確認。

官員表示，美方同一批談判官員與專家等，目前正在澳洲討論「印太經濟架構」（IPEF），後續又是耶誕節與新年假期，明年1月下旬則適逢台灣的農曆春節，因此盼能在明年1月上旬，也就是春節前能進行第2次談判會議，地點部分不受限美國或台灣。

官員說，台灣鎖定貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規等4項議題，盼一有階段性成果，就能先簽署首批協定，整體目標則是明年底、美國舉辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會前完成談判，並獲致高標準且具經濟意義的貿易協定。

他表示，台美21世紀貿易倡議就是穩紮穩打往前走， 持續推動。

至於若有早期成果，協定名稱如何訂定，官員說，這個需要視情境精心安排，因協定名稱若太長可能拗口不方便稱呼，太短則怕不易理解內容，仍續討論。（編輯：林興盟）1111213