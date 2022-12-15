AIT處長孫曉雅赴新北耶誕城 倡議終結性別暴力

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聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓（Andrea Bowman）15日到新北出席活動時表示，推動「橘色反暴力」以終止性別暴力、嚴防女性遭受暴力傷害，是身為女性大使的重要責任之一。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年12月15日

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市政府今晚邀請美國在台協會（AIT）處長孫曉雅等外交使節到新北歡樂耶誕城點亮橘色光廊，響應聯合國「橘色世界－終結性別暴力」運動，呼籲社會正視性別暴力。

會中，聖文森及格瑞那丁駐台大使兼使節團團長柏安卓（Andrea Bowman）致詞時表示，推動「橘光反暴力」嚴防女性受傷害的行為，是身為女性大使的責任之一，也代表維護女性的尊嚴。

柏安卓說，身為女性必須保護自己的價值並相互合作，不然只要有女性受暴，也就會還有女性受暴，她希望透過「橙色日」活動宣導，讓女性不再受暴力傷害。

孫曉雅（Sandra Oudkirk）致詞指出，美國推動民主、人權、促進性別平等，預防與因應所有形式的性別暴力，性別暴力是侵犯人權的行為，也展現權力的不對等，大家應同心協力對抗性別暴力。

另外，今晚出席活動的還有瓜地馬拉駐台大使巴迪亞（Oscar Adolfo Padilla Lam）、新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑、韓國駐台北代表部代表鄭炳元、匈牙利貿易辦事處代表羅林（Daniel Lorincz）等逾30名外賓。

新北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺在會中專題報告指出，新北市政府協助被害人在遭受數位科技形式的性別歧視與暴力、性私密影像外流時，重建生活恢復正軌。

許芝綺表示，初期預防，將協同社區防暴講師建立「零容忍」的觀念，不隨意責怪被害人；次級預防，教導青少年與大學生注意網路安全與情感教育。若私密影像外流，除全面查扣、下架避免擴散，也透過保護令、跟蹤騷擾防制法保護被害人。

新北市長侯友宜邀外交使節團到新北歡樂耶誕城點亮橘色光廊，響應「在橘光中向暴力說不」。他接受媒體聯訪時指出，耶誕城橘色光廊代表溫馨，也希望新北市為性別友善的城市，與聯合國接軌終止性別暴力。（編輯：戴光育）1111215

新北市政府15日傍晚邀請15國大使、代表、商會等一同響應聯合國所發起的「橘色世界–終結性別暴力」運動，新北市長侯友宜（中）與聖文森及格瑞那丁大使柏安卓（Andrea Bowman）（左）、美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）（右）一起宣示向暴力說不。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年12月15日

新北市政府15日傍晚邀請15國大使、代表、商會及新北婦女團體等，一同響應聯合國發起的「橘色世界–終結性別暴力」運動，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）也到場，呼籲大家應同心協力對抗性別暴力。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年12月15日