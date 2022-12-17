台灣議題國際關注 丹佛辦事處長接連應邀談台灣

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駐丹佛辦事處長黃世昌（台上演講者）12月14日擔任由密蘇里州堪薩斯市貿中心、國際關係協會合辦的「和台灣做生意」講座主談人，說明台美緊密經貿關係和合作商機。（駐丹佛辦事處提供）中央社記者徐薇婷華盛頓傳真 111年12月17日

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（中央社記者徐薇婷華盛頓16日專電）台灣議題持續受關注，駐丹佛辦事處長黃世昌近來接連受邀談台灣。他說，台灣站在對抗極權最前線，在半導體供應鏈更居關鍵地位，國際社會支持台灣不僅是基於理念，也是維護全球利益。

隨著美中競爭檯面化、俄烏戰爭提高國際對台海安全的重視，加上台灣半導體產業舉足輕重的實力，台灣議題在國際上越來越受重視。

黃世昌12月14日應邀擔任由密蘇里州堪薩斯市貿中心（World Trade Center Kansas City）及國際關係協會（International Relations Council）合辦的「和台灣做生意」（Doing Business with Taiwan）講座主談人，向數十位密州和堪薩斯州政商界人士說明台美緊密經貿關係和合作商機。

黃世昌剖析台灣在國際供應鏈的關鍵地位、台美從農業到科技的緊密貿易夥伴關係，以及台灣和密州與堪州深化合作的機會。

黃世昌強調，台灣不僅是美國重要農產品出口市場，雙方高科技產業互賴互補，更重要的是，在全球供應鏈重組、美國深耕製造業之際，掌握全球貨物海陸運輸咽喉的台灣，更是和美國價值共享、最堪信賴的合作夥伴。

黃世昌說，美國擁有尖端科技研發、源源不絕的創意，結合台灣堅強的工業製造、系統整合與全球運籌能力，「堪稱是創造雙贏的最佳組合」。

此外，黃世昌11月15日也應邀出席「丹佛外交關係協會」（Denver Council on Foreign Relations）論壇，針對台美中關係現況發表談話。

黃世昌指出，台灣政府與人民皆珍視和平，但面對中國在中共20大後對內極權統治及對外擴張之趨勢，台灣勢必需要強化國防來因應；他呼籲美國等自由民主國家和國際社會，支持台灣加強自我防衛。

黃世昌也強調，台灣位於自由民主陣營抵抗極權的最前線，在半導體等產業全球供應鏈更位居關鍵地位，「國際社會支持台灣不僅是基於共同理念，也是維護全球利益」。

駐丹佛辦事處表示，當天與會學者多認為台海若發生戰爭，全球都將受害，呼籲美國等自由民主國家應全力協助台灣抵禦外來侵略，且現場提問踴躍，充分顯示台海局勢相當受到關注。（編輯：高照芬）1111217