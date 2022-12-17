立委補選財產申報 王鴻薇：台北市2棟是舊公寓

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（中央社記者劉建邦台北17日電）台北市選委會公布第3選區立委補選參選人財產申報資料，國民黨參選人王鴻薇今天說，她跟丈夫名下共3棟房子，台北市2棟房子皆為40年以上舊公寓，其中一棟是父母留下。

王鴻薇日前確診，她今天透過媒體群組回應提問，關於台北市選舉委員會公告第10屆立法委員北市第3選舉區缺額補選候選人財產申報的看法。王鴻薇回應，網路有很多針對她的財產不實傳聞，她跟丈夫名下共3棟房子，其中2棟在台北市，一棟是擔任議員前購買，另一棟是父母過世後留下，都是40年以上的舊公寓。

王鴻薇表示，另一棟是民國104年，從政9年後購買，地點在新北市林口區，因當時林口區房價相對便宜，另外，丈夫投資股票方法是存股本賺股利，屬長期投資，她認為方法很好，她的財產都是投資台灣，且身家都在台灣。

國民黨台北市議員徐巧芯、徐弘庭日前宣布將投入黨內2024立委初選，挑戰現任的國民黨立委費鴻泰、賴士葆，引發國民黨內世代交替議題。

王鴻薇回應，有關世代交替議題，在國民黨內不是問題，黨內初選是民主機制，只要大家尊重民主機制，不會造成分裂，這部分太多慮，且尊重每個人想法，她曾參加過立委初選，初選後也持續和費鴻泰繼續合作，像這次議員選舉及立委補選，費鴻泰也大力幫忙。

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媒體詢問，與徐巧芯昨天透過直播時提到民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農不願辯論。王鴻薇說，直播時提到公共政策是否應該辯論，公共政策可越辯越明，但吳怡農至今都沒反應，所有公共政策都應被討論，而不是外界討論時，就稱被攻擊抹黑，這樣態度不健康。

媒體詢問，是否支持囤房稅？王鴻薇表示，她擔任市議員時曾質詢前台北市長郝龍斌並要求課徵囤房稅，現任市長柯文哲期間，她也在議會法規會支持繼續實施囤房稅，她支持囤房稅。（編輯：李錫璋）1111217