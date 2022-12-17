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徐耀昌撤銷黨籍案 藍擬北市立委補選後啟動討論

2022/12/17 15:49
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（中央社記者劉冠廷台北17日電）國民黨中央考紀會原訂12月中旬後，開會討論苗栗縣長徐耀昌的撤銷黨籍案，但黨內建議延至明年1月8日北市立委補選結束後再做討論，考紀會決定從善如流。

苗栗縣議長鍾東錦登記參選苗栗縣長，遭國民黨開除黨籍，徐耀昌公開為鍾東錦站台輔選，國民黨苗栗縣黨部作出「撤銷黨籍」處分建議。九合一選舉落幕，外界關注國民黨中央如何處理。

國民黨中央考紀會在九合一選舉後，開始陸續接獲各地方黨部送上來的違紀案，原本計畫12月中旬後，就將擇期召開會議，討論相關的違紀案。

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但考紀會成員今天表示，因目前正專注於台北市第三選區立委補選，不少黨內人士建議，為避免節外生枝，或讓外界見縫插針，希望考紀會待選後再開會討論黨員違紀事項，最終考紀會決定從善如流，延後開會時間。

考紀會成員也證實，徐耀昌的撤銷黨籍案，目前確實送至中央考紀會，而黨內對於如何處置徐耀昌，也有許多不同意見。有一派人認為，為了大局和黨的團結，不應撤銷黨籍；但也有人認為，若違紀事實明確，就應依規定辦理。（編輯：黃國倫）1111217

#徐耀昌
#考紀會
#鍾東錦
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