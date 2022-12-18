談「抗中保台」論述 蘇貞昌：侵略不分藍綠

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（中央社記者王朝鈺宜蘭18日電）對於民進黨黨內有人提出「抗中保台」論述應調整，行政院長蘇貞昌今天表示，病毒不分藍綠，侵略也不分藍綠；他也指出，任何的威脅、侵略，個人和國家都要保護自己，質疑的（人）才是奇怪。

蘇貞昌上午出席「南方澳跨港大橋重建工程」通車祈福典禮，面對媒體詢問「抗中保台」論述是否應該調整，他表示，中國大陸爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病），近3年來，國人在總統蔡英文領導下，全力守護健康，還拚出最好的經濟，這就是最好的保護國家，希望國人知道病毒不分藍綠，侵略也不分藍綠，國家只有一個，從個人到國家都要團結努力，保護自己，保護國家。

媒體也詢問兵役延長相關事宜，蘇貞昌說，兵役延長要經各部會詳細盤點，已在最後整理階段，關於國防、外交、兩岸是總統的職權，但基於維護國家主權、保護國人安全，行政院都會全力配合，一有新的作法，會適時向國人報告。

此外，媒體也就選後再度與總統同台互動的問題提問，蘇貞昌說，他和蔡總統無論何時都要談各種國家大事，彼此對各種事情的看法、互動從不間斷，外界要怎麼看，都是不同的眼鏡，會做不同解讀，作各種文章其實大可不必。

蘇貞昌說，總統和行政院長的辛苦彼此最清楚，且一起為國家努力、為人民做事，希望大家多給一點鼓勵、支持，相信在這麼冷的天氣，也會覺得很溫暖。（編輯：屈享平）1111218