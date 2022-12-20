藍批特別預算債留子孫 綠委：都是國家需要

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（中央社記者王承中、郭建伸台北20日電）國民黨團總召曾銘宗今天表示，蔡政府上任6年，把特別預算常態化，共提出12項、總額達2兆多元的特別預算，是敗壞財政、債留子孫。民進黨團幹事長羅致政則指出，沒有什麼特別預算常態化，都是針對國家需要。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、副書記長吳怡玎及立委費鴻泰等人，今天在國民黨團記者室召開記者會。

曾銘宗表示，穩健財政是國家經濟、社會發展最重要的基礎，過去歐盟國家曾經將財政搞壞，對經濟社會造成莫大衝擊。而檢視蔡政府過去把特別預算常態化，敗壞財政，從106年開始，總共提出12項特別預算，不但違反預算法規定，特別預算總數更高達新台幣2兆1170億元。

曾銘宗指出，其中前瞻特別預算總共編列8400億元，第4期高達2100多億元正由立法院財委會審議中，但行政院送進立法院時，未做任何具體政策效益評估，國民黨團對蔡政府濫用特別預算，將特別預算常態化，敗壞財政、債留子孫，表達最嚴厲的譴責。

費鴻泰表示，蔡政府對預算的概念非常薄弱，歷任政府沒有像蔡政府用這樣一再追加的方式編列特別預算。行政院和主計總處在編列政府預算形同兒戲，防疫紓困振興特別預算，總共追加5次，顯然對整體局勢評估失準，預算編列方式毫無專業可言。民進黨政府如此浮濫編列預算，且執行成效又不彰，都該受到民眾的譴責。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政接受中央社記者訪問表示，沒有什麼特別預算常態化，都是針對國家需要，不論是軍購和疫情，預算編列都是合理且必要。

至於國民黨團抨擊蔡政府敗壞財政紀律、債留子孫，羅致政表示，今年歲入有盈餘外，還有還之前的負債，怎麼會債留子孫。（編輯：翟思嘉）1111220