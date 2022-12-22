政院提修法 農保月投保金額提高為2萬400元

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（中央社記者賴于榛台北22日電）行政院會今天通過農民健康保險條例部分條文修正草案，未來申請參加農保者，視為一併申請參加農民職災保險，同時將農保月投保金額調升至新台幣2萬400元，讓農保生育給付及喪葬津貼跟著提高。

草案將送立法院審議；行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，院長蘇貞昌會中指出，草案將月投保額提高，保費增加部分將由行政院吸收，另外，地方政府第一年的相對支出，也會由中央來吸收。

蘇貞昌說，農為國本，無論軍糧、民食都來自農民流汗耕耘，三餐都是靠農民的辛苦奉獻，在經濟飛躍的年代，還有人願意守著土地，而且面對不可測的極端氣候，損害自負，令人敬佩，也因此政府照顧農民、漁民、生產者是最最重要的責任，也是最起碼的尊重。

農委會會後透過新聞稿表示，農保條例自民國78年公布施行以來，月投保金額即為1萬200元，至今未有調整，但考量歷年來，勞工每月基本工資及消費者物價指數已有相當成長幅度，目前的月投保金額，已偏離勞工每月基本工資2萬5250元甚多，因此修法，調升農保月投金額為2萬400元。

農委會指出，此次調整，將使農保生育給付由2萬400元提高為4萬800元；喪葬津貼由15萬3000元增加為30萬6000元，減輕家屬支付喪葬費用的經濟負擔。

另外，農民職災保險併同調升月投保金額為2萬400元，傷病給付加倍增給，喪葬津貼也連動調整。

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草案將農保月投保金額定為2萬400元，保險費率定為2.55%，並規範未來月投保金額及保險費率的調整機制，由中央主管機關參考農保收支情形、勞工每月基本工資、中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率、政府財政狀況等擬訂，報請行政院核定之。

草案也規範，草案施行日起申請參加農保者，視為一併申請參加農民職災保險。農委會指出，農民職災保險自107年11月1日施行，試辦初期採用自願加保方式，但各職域性社會保險皆為強制納保，因此草案規範，未來參加農保者，因有實際從事農業工作，應予強制納保。（編輯：郭無患）1111222