民眾黨中評會主委林恕暉千字文：不當提名機制釀敗選

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（中央社記者郭建伸台北22日電）台灣民眾黨中評委林恕暉今天吐露，中評會調查苗栗縣議員提名爭議，他因有媒體經驗遭疑是洩密者，而這場「4月風暴」導致主席柯文哲、立委賴香伶與他三人心結難解，不當提名機制更種下地方選舉失敗種子。

上報4月時報導，民眾黨中評會調查苗栗縣議員提名，認定有「關鍵瑕疵」，建議撤銷提名、重啟初選。但柯文哲在黨政會議時質疑中評會為什麼要查，並將矛頭指向中評會主委、立委賴香伶辦公室主任林恕暉，說出「誰家的狗，自己回去管好」等語，讓賴香伶出言反對，並委屈到當場落淚。

林恕暉即將卸任中評會主委，他今天在賴香伶的群組及個人臉書，寫下中評會4月調查提名爭議始末。

林恕暉表示，今年3月中評委吳亭蓁等人完成第一起初選爭議案調查，是苗栗縣黨部主委馮啟彥遭申訴提名不公，經多方訪談，發現馮啟彥未召開評選會議，就自行簽報提名名單，部分縣黨部評核委員甚至不知道人選是誰，提名過程漏洞百出，中評會決議建請中央委員會撤銷提名。

林恕暉表示，後來上報報導「不爽苗栗被撤提名！柯文哲怒噴『誰家的狗，自己管好』 」，柯文哲並懷疑會議過程外洩與他有關；在黨內有心人士操作下，他20年媒體資歷成了代罪羔羊，而柯文哲、賴香伶與他都是受害者，此事也讓他們三人心結難解，而中評會被架空傳言更不脛而走。

林恕暉指出，苗栗縣黨部提名爭議的當事人雙雙參選，最後以落選頭、二敗選，若當時能透過民眾黨內初選整合產生一人出戰，絕不會落得如此局面；苗栗縣黨部、中央黨部主事者難辭其咎。

林恕暉表示，苗栗尚且如此，許多地區也有類似情況，自相殘殺爭奪一小塊餅，民眾黨的2022敗選理所當然。

林恕暉也表示，他不再是賴香伶辦公室主任，也已退出立院黨團、賴辦相關群組運作，未來所指出民眾黨的缺失、政經改革建議，均與賴香伶辦公室無涉。（編輯：蘇龍麒）1111222