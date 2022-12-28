義務役恢復為1年 邱國正：沒有美方壓力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北28日電）義務役恢復為1年，國防部長邱國正今天表示，沒有美方的壓力，美方也沒有給予指導，恢復為1年除因現行兵役法已有規定外，部隊的訓練週期就是1年，役男從入伍到退伍，一定會遇到專精管道訓練、基地訓練或聯勇操演。

總統蔡英文昨天公布「強化全民國防兵力結構調整方案」，宣布從2024年1月1日起，2005年1月1日以後出生的役男，義務役役期由4個月恢復為1年。

國防部長邱國正今天率常務次長房茂宏中將、全動署署長白捷隆等人前往立法院，拜會國民黨立法院黨團，說明「強化全民國防兵力結構調整方案」，並聽取立委的意見。國民黨團總召曾銘宗則率首席副書記長謝衣鳯、立委江啟臣、費鴻泰、賴士葆及林德福等人接見。

國民黨立委在會中關注義務役恢復為1年是否是受到美方壓力，也質疑國防部等總統宣布後才到立法院溝通，時機點太晚。

對此，邱國正表示，義務役期恢復為1年，當中沒有美方的壓力，美方也沒有給予指導，美方只是有詢問4個月役期的訓練是否足夠。當初役期調成4個月，是著眼於把役男訓練為合格步槍兵，以備動員時可盡快成為戰鬥兵，不能講對或錯，但社會自有公斷，也有很多人講4個月役期不夠。

邱國正指出，義務役役期之所以恢復為1年，是因為現行兵役法中常備兵役為期就是1年，而軍事訓練為4個月，當初他也建議，如果要修法會相當冗長，期望在國防部能力範圍內先恢復為1年，起碼在同步檢討訓練能量時，一同提升訓練成效，沒有受到任何壓力，也絕對沒有藐視國會。

他表示，國軍現在面臨的壓力，只能用如臨深淵、如履薄冰來形容。國軍以國家為上，不會受到外國支配，蔡總統也表示沒接到美方壓力，他個人也從未受到友邦或美國給的指導。國軍是中華民國國軍，拿的是納稅人的錢，奉行中華民國保家衛國，不會去違背。

曾銘宗則表示，國民黨團支持兵役改革，「強化全民國防兵力結構調整方案」的行政命令公布後，未來在送立法院查照時，如果民進黨立法院黨團改為「審查」，國民黨團將追究政治責任；要求國防部必須傾聽各界意見，做好相關配套，落實改革，也必須跟全民講清楚，避免造成社會不安。

邱國正也在會後接受媒體訪問時表示，絕對沒有任何人給他壓力，恢復為1年是因為部隊的訓練週期就是1年，役男從入伍到退伍，一定會遇到專精管道訓練、基地訓練或聯勇操演，可以讓訓練週期圓滿，最起碼讓兵員下部隊後都會遇到相關訓練，也是強化未來動員戰力的具體作為。（編輯：林興盟）1111228