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因應國際政經變局 總統31日召開國安高層會議

2022/12/29 19:48（12/29 19:56 更新）
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蔡總統將在31日於總統府召開國安高層會議，針對全球經濟動能減緩，就台灣總體經濟、產業困境及民生經濟的因應策略進行研商。（中央社檔案照片）
蔡總統將在31日於總統府召開國安高層會議，針對全球經濟動能減緩，就台灣總體經濟、產業困境及民生經濟的因應策略進行研商。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香、蘇龍麒台北29日電）總統府發言人張惇涵今天表示，為因應國際政經變局，穩定經濟民生，蔡總統將在31日上午9時，於總統府召開國安高層會議，針對全球經濟動能減緩，就台灣總體經濟、產業困境及民生經濟的因應策略進行研商。

張惇涵表示，會後預計將先以新聞稿方式說明會議結論。

張惇涵表示，總統也將在隔天出席元旦總統府升旗典禮後，在民國112年1月1日上午8時30分，於總統府內發表新年談話，進一步向各界報告說明。隨後總統與副總統也將於上午9時在敞廳發放春聯及紅包袋，給當天參觀總統府的朋友新年祝福。

另關於媒體詢問內閣人事相關議題，張惇涵則回應，總統府已多次表達，下一個階段的內閣布局，將在立法院會期結束後進行檢討。目前傳聞皆屬臆測，若有定案將向社會報告。（編輯：蘇志宗）1111229

#蔡英文
#總統府
#國安高層會議
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